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水果冷藏包张纸 新鲜又美味

2019年01月06日09:58 来源：人民网-生命时报

为了保鲜，我们常把买来的水果直接放进冰箱，但是这样不能有效地延长保质期。本期，我来教教大家如何保鲜水果。

水果即使摘下来也需要呼吸，呼吸作用越强，消耗养分越多，水果变质就越快。进了冰箱也一样，冰箱内温度低、湿度也低，水果更易流失水分。另外，开关冷藏室、拿进拿出时，水果表面会因为温差凝结水珠。这些凝结水也会让新鲜度快速下降。

冷藏水果，最好先用一张软纸包好，纸的吸水性越强越好，这样可以避免进出冰箱时“缓霜”导致的凝结水对水果表皮的伤害；然后把水果放进塑料袋，以免进了冰箱后脱水，还没吃就已经皱巴巴的。需要提醒的是，塑料袋上要扎一些孔，这样才能保证水果正常“呼吸”。很多水果在成熟过程中会释放一种叫乙烯的气体，如果将一些果蔬和这类水果放在一起，容易提早老化、腐烂，而且一颗颗接着烂，一定要注意分开包装。

用上述方法保存水果，可以保证水果过三五天拿出来时，还是又新鲜又甜美，口感不打折。

(责编：蔡熊更、权娟)


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