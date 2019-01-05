肾性高血压、高血压肾病是两回事

高血压跟肾病的关系，可能比我们以为的更近。因为与血压产生和维持相关的三大因素中，有两个都与肾脏密切相关，包括体内水分的多少，以及血管阻力的大小。

若高血压长期不能得到有效控制，可损伤肾脏；而肾病本身也可导致高血压，加剧肾功能恶化，形成恶性循环。两病纠缠在一起的结果，就是导致高血压肾病或肾性高血压。

高血压肾病与肾性高血压是两种不同的疾病，主要体现在以下几个方面。发病史不同，前者是先有高血压，再有肾损伤；后者是先有肾病，比如肾小球肾炎等，再出现高血压。主要病患年龄不同，高血压肾病患者以老年人多见，肾性高血压则年轻患者较多。由于起始病因不同，两病造成的身体损伤就会呈现差异。比如，高血压肾病显现出的血管损害相对更大，且可能造成眼底病变，肾脏损伤则小些；肾性高血压反之，对肾脏的伤害更大，血管损伤相对小些，眼底病变也会较轻。

总体来说，两种疾病表现有相似之处，确诊需借助化学检验，查看尿常规和血肌酐指标。假如你的血压高了，尿常规里红细胞明显升高或尿蛋白明显升高，或者血肌酐明显升高，很大可能提示肾性高血压。因为肾脏是产生尿液的，一旦肾脏出问题，第一时间就会在尿里反映出来。而高血压导致的肾损伤，也就是高血压肾病，除外恶性高血压，一般引起尿常规明显变化的很少。

无论高血压引起的肾损害还是肾性高血压，都需及时就诊。特别是第一次发现血压升高时，不要乱吃药，建议到医院第一时间验尿。▲