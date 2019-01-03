复发性口腔溃疡小知识

生活中，很多人都会受到口腔溃疡的困扰，严重时此起彼伏连绵不断，影响说话及进食。为了缓解乃至解除该病的痛苦，我们可以先对该病进行一下了解。

复发性口腔溃疡是发生在口腔黏膜上的圆形或椭圆形浅表性溃疡。它是口腔黏膜中的常见病，患病率居口腔黏膜病首位。

1、病因：

尚不明确，可能与多种因素相关。

1）免疫因素，研究显示免疫异常或免疫缺陷者均是易患人群。

2）遗传因素：流行病学调查表明复发性口腔溃疡与多基因遗传相关。

3）系统性疾病因素：有慢性胃肠疾病而消化不良患者易诱发溃疡；临床发现女性患者发病与月经周期有密切关系。

4）环境因素：该病与精神神经相关，对学生的调查发现考试前复发率明显上升；还有因饮食不均衡而诱发溃疡。

2、临床表现：

复发性口腔溃疡易发生于唇、舌及颊部等较柔软部位，有小米粒大小。发作时溃疡有凹、红、黄、痛的特征。中央凹陷，周边充血发红，表面覆有黄色假膜，伴有疼痛。该病有自限性，病程1-2周。溃疡有时也会表现为重型。有黄豆大小，深达肌层，疼痛加重，病程延长。

复发性口腔溃疡需要与创伤性口腔溃疡鉴别。后者常可见溃疡相契合的锐利牙尖或不良修复体，去除诱因后溃疡很快愈合。

复发性口腔溃疡还需与癌性溃疡及白塞病鉴别。癌性溃疡病变部位病程长，溃疡边缘不整，质地硬，预后不良。白塞病又称口-眼-生殖器溃疡，由于病损会致失明故应及时通过免疫治疗缓解症状。

3、治疗

首先，复发性口腔溃疡要有一个好的日常生活习惯。调节好个人情绪，在饮食上不挑食，注意营养均衡，保持肠道通畅。可以选用一些局部刺激性小的中药牙膏减少黏膜损伤。

局部治疗：多用些消炎、止痛、促愈合的药物。如：金霉素眼膏，康复新液等。

全身治疗：对于发作频繁，病变重的患者常用沙利度胺作为免疫调节药物。应用中其致畸性与致嗜睡性需要注意。

通过上述阐述，您了解复发性口腔溃疡了吗？通过综合治疗，我相信能起到缩短发病期、延长间歇期的良好作用。