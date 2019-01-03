有一种中耳炎 不痛不流脓

玲玲最近看电视时总是把音量调得很大，妈妈担心她的耳朵有问题，就带她到耳鼻咽喉科就诊。医生检查后发现，玲玲的中耳有积液，询问玲玲妈妈，得知玲玲睡眠时还总是打呼噜，确诊为分泌性中耳炎和阻塞性睡眠呼吸暂停综合征。玲玲妈妈听后很疑惑：玲玲没有耳痛流液，也没有发热，怎么就得了中耳炎呢？同时玲玲妈妈也很困惑：分泌性中耳炎和打呼噜又有什么关系呢？

分泌性中耳炎是耳科的一种常见病，是以中耳积液及听力下降为主要特征的中耳非化脓性炎性疾病，成人和儿童均有发病，在儿童中更多见。

分泌性中耳炎的常见发病原因有：腺样体肥大、鼻咽部肿瘤、鼻炎鼻窦炎、鼻息肉，以及咽鼓管功能不良等。咽鼓管是中耳通过鼻咽部与外界的唯一通道，具有调节鼓室内气压、清洁防御和防声的功能。当咽鼓管咽口堵塞或咽鼓管开放不全时，其调节功能发生障碍，中耳腔内气体被吸收后会形成负压，致中耳黏膜中的血管扩张，管壁通透性增加，血清漏出或渗出，积聚于中耳，遂形成分泌性中耳炎。

对于儿童来说，引发分泌性中耳炎的主要原因是腺样体肥大。肥大的腺样体除了可堵塞患儿后鼻孔引起睡眠打呼噜外，还可堵塞咽鼓管咽口致中耳换气功能障碍发生分泌性中耳炎。据文献报道，在腺样体肥大的患儿中，约有1/3会同时伴发分泌性中耳炎。

患有分泌性中耳炎的患儿，没有耳痛、发热、外耳道流脓等表现，多数也不会表现明显的听力下降。

分泌性中耳炎的治疗原则是：清除中耳腔积液，恢复咽鼓管功能，清除病因。当药物治疗效果不明显时，可行鼓膜置管术。对于同时伴有腺样体肥大的患儿，应及早切除腺样体。