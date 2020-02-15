“疫”期减少去医院 耳鼻咽喉头颈部20种常见病，儿科专家一次为你说清

鼻

鼻出血

患儿如遇到鼻出血时，父母不要惊慌，正确的止血方法往往能够起到事半功倍的效果。

1、注意安抚患儿，一般采取坐位或半卧位，嘱咐患儿勿将血液咽下，以免刺激胃部引起呕吐。

2、用手指压紧双侧鼻翼15分钟，同时可用冷水袋或湿毛巾敷前额和后颈部，以促使血管收缩减少出血。

3、如果压迫鼻翼15分钟，鼻腔出血仍不能停止，应前往医院进行鼻腔填塞止血。

4、对于鼻腔出血量不多但反复出血的患儿，可在压迫止血后，可短期于鼻腔局部涂抹抗生素软膏(例如红霉素眼膏等)，以促进黏膜愈合。

5、对于反复鼻腔出血且一般状态较差或伴有严重出血性疾病的患儿，应及时转诊至血液科等相关科室进行治疗。

鼻异物

如果一旦考虑到儿童鼻腔塞入异物的可能性，应及时前往医院就诊，切忌在家中盲目取异物，以免将异物推入鼻腔深处。

变应性鼻炎

1、变应性鼻炎的症状发作期应就医，进行药物治疗。

2、远离过敏原。

3、重视鼻腔护理。规律盐水清洗鼻腔可有效的减少鼻腔刺激物，对于改善鼻炎的症状也有很大的帮助。

4、锻炼身体，增强免疫力。建议患儿根据年龄段进行适当的体育活动，以增强免疫力；饮食应该注意均衡饮食。

儿童鼻-鼻窦炎

对于单纯病毒感染引起的急性鼻-鼻窦炎可进行对症处理，多可7～10天缓解。急性细菌性鼻窦炎治疗原则是以控制感染、预防并发症为主。急性期时应就诊，积极对症治疗。

小儿急性鼻炎和感冒

要关注局部和全身症状，以利病症的鉴别。规范用药的同时，饮食宜清淡且易消化，避免辛辣刺激性食物。如果患儿鼻腔堵塞、流涕4周以上，或反复发作需及时到耳鼻喉科就诊，应注意排除引起鼻腔堵塞的其他疾病，例如腺样体或扁桃体肥大、过敏性鼻炎等。

耳

急性中耳炎

由于小婴儿不会诉说，可表现为摇头，挖耳等，或者就是夜间哭闹，饮食和睡眠不好。2岁以上的孩子多可诉说患侧耳痛或同侧面痛，头痛等。疼痛较剧烈，多在夜间痛醒，不肯再睡。

急性中耳炎耳痛的特点是发作性的，发作间期常无特别表现。如果是耳道疖子的疼痛，多为触碰疼，即当触碰耳廓或按压耳周会加重疼痛。

1、对症止痛：首先要对症缓解疼痛，可采用美林等药物对症。多数急性中耳炎在对症后，同时治疗呼吸道感染可治愈。

2、当出现发热或耳内流水溢液等症状时，应根据血常规结果给予抗生素治疗以及耳局部点药治疗。并应到专科医生处就诊。

3、部分急性中耳炎患者可转为慢性，并有影响听力的可能性，家长们应在随后的1-2周，注意听力的变化，以便及时就诊。提倡母乳喂养(尽量斜抱)，增强免疫力，积极锻炼身体，提高身体素质，避免上呼吸道感染可有效预防本病发生。

分泌性中耳炎

临床上往往较难以发现。多数情况中耳积液大都在3个月内可以自行吸收，应积极治疗原发病。对于一部分积液始终无法吸收的病人，则需要手术治疗。关注儿童听力问题，注意交流时的反应，如果出现交流时，儿童出现需要对话方重复、或是注意力不集中等情况，需要进行就诊。

外耳(外耳道)湿疹

单纯外耳(外耳道)湿疹，局部用药情况可以用双氧水清洗后，擦干，涂一些湿疹膏如氧化锌等，如果仍不能控制，可以局部加用一些激素类药膏如地塞米松药膏、糠酸莫米松药膏等，一般都能得到很好的控制。护理上，如能找出过敏原则尽量避免，如居住环境、衣着、饮食等，当然，很多的湿疹是难以找到确切的过敏原的。其次局部护理上注意耳部的清洁，防止耳道内进水。平时要注意耳部皮肤的滋润，可以使用一些油性的药膏如凡士林等。如上述办法仍不能控制婴幼儿的外耳道湿疹，或者分泌物明显增多、出现耳痛、纳差等表现，应及时去医院就诊。

外耳道异物

如果发现耳道有“东西”，无不适症状，需与外耳道耵聍区分，耵聍指耳道正常分泌物，多数可自行脱落，如果结成团块，可阻塞耳道。如果出现耳痛，需与外耳道炎、中耳炎相区分。如果发现耳道内有异物或伴耳痛症状，家长不要自行夹取或使用滴耳剂类冲洗，需要到就近医院耳鼻喉科就诊，医生根据异物情况，做出相应处置。

听力障碍

婴幼儿期当出现对声音反应不敏感、被叫名字经常不回应或者看电视音量越来越大时，家长需要提高警惕。可疑的听力障碍最终需要完善的听力学检查进行确诊。听力障碍要早发现、早诊断、早治疗，以免影响儿童的言语能力。

头颈

儿童颈部小包块

常见原因是颈部淋巴结肿大，也可为甲状舌管囊肿、鳃裂囊肿等。

当发现颈侧出现成串的小包块、颈部正中孤立肿块，或者出现红肿表现应及时就诊。观察到颈部各种包块的情况，家长们要勤观察，多触摸，不必惊慌，不必害怕，同时要选择正规医院进行治疗，以免耽误病情。

咽喉

儿童打鼾

如果孩子出现了打鼾的症状，且持续时间较长时，需要到医院进行相应的检查。

儿童声音嘶哑

根据小朋友出现声音嘶哑的时间(出生后即出现还是逐渐发生)、声音嘶哑的持续时间(很快缓解还是长时间持续)、严重程度(轻度嘶哑还是发音困难)等，可以初步判断声音嘶哑的病因，但是想要明确诊断，需进行电子喉镜检查。

1、避免让孩子过度用声。家长要以身作则，与孩子交流时柔声细语，喧哗的地方尽量避免高声喊叫，帮孩子养成一个良好的发声习惯。

2、适当进行发声训练，呼吸节律的训练，以改善发音习惯，有利于恢复。

3、针对相应的病因治疗必不可少。如与咽喉反流相关的声音嘶哑，要嘱咐小朋友睡前2小时不要进食、喝奶，进食不要过饱，饭后不要立即躺下、婴幼儿避免奶睡等不良生活习惯。如果为喉部新生物导致声嘶，应及时就诊。

咽异物

当患儿有明确进食鱼骨、坚果、鸡骨等尖锐食物后出现咽痛、咽异物感，较小患儿有流口水、拒奶等表现时，要高度怀疑咽异物的可能。一旦发现异物，喝醋及咽馒头及米饭并不是好的办法，反倒在挤压下异物卡的更深，应及时医院就诊。

喉、气管、支气管异物

当患儿有明确的异物吸入，出现阵发性咳喘症状；或者当出现突发咳嗽、慢性咳嗽，经治疗无效或治疗有效但病情反复时；以及同一部位的反复肺炎或肺脓肿需考虑异物进入支气管的可能。

小儿呼吸道异物是很危险的急症，如果在家里发生时，对比较小的孩子可提起腿，头朝下，用力拍击背部，在重力作用下使异物冲出声门，或者让患儿坐在大人的腿上，用双手使劲快速挤压其上腹部，借助胸腔内的压力将异物咳出，即海姆立克式急救法。一旦发现，最好的办法还是立即送到有条件的医院，这些医院有经过专门训练的耳鼻喉科医生和一定的设备条件，可在全身麻醉下用气管镜取出异物。但应注意在送往医院过程中一定不要吃饭喝水，以便医生能尽早手术。

家长们一定要注意，重在疾病的预防：

(1)教育儿童不要随意把硬币、钮扣、小玩具等物含在口中玩耍，以免误吸入气管。

(2)进食时不让孩子打闹、说话、以防食物呛入气管。

(3)不要随意喂婴幼儿食用颗粒状食物。

(4)谨慎让3岁以下的小孩接触到花生瓜子和其他小颗粒性物品。

(5)虽然果冻引起气管异物的发生率不高，但一旦发生往往后果严重，所以在给孩子食用时要特别小心。

(6)不要让孩子躺在床上吃东西，或含着食物睡觉。

(7)加强对昏迷及全麻下患者的护理，防止呕吐物进入下呼吸道。

食管异物

食管里卡住了异物，具体的症状根据异物的种类、形状、大小及异物的停留部位、时间不同而有所不同。儿童多表现为哭闹不安、流涎、拒食、吞咽疼痛等，有的小朋友表现为仅能喝水、喝奶而不能进干食。时间长了，炎症反应重，就会出现发热、颈部肿胀，颈部运动困难，甚至出现呼吸困难。小年龄的儿童往往叙述病史困难，而有的家长疏于照护，就诊时间往往较长，因此并发症相对较多。对于食管异物的诊断多需影像学或是食管胃镜检查进行明确，一旦明确诊断，应及时取出。一旦有可疑的异物吞咽史，家长需立即带患儿到医院就诊。

咽喉烫伤及化学性腐蚀伤

在儿童意外伤害中，由于小朋友性情急躁，照顾不周等原因，可能会出现误喝沸水或进食烫热的食物等情况，导致咽喉部烫伤。还有的小朋友会把酸碱等腐蚀性液体当成饮料喝下，出现咽喉部黏膜化学性腐蚀伤。

如果不慎发生沸水咽喉烫伤或者误吞化学腐蚀性液体，应尽快送到有条件的医院进行处理。应密切注意有无呼吸困难，以免延误抢救时机。

耳鼻咽喉科常见外伤

儿童生性好动，外伤是常见的意外伤害。遇此情况，家属不要惊慌，首先要辨别外伤部位及伤情，注意患儿是否合并重要部位损伤，比如有无磕碰头部，以防延误治疗。

鼻外伤

鼻部外伤常见表现为鼻出血，鼻部皮肤损伤，鼻梁偏曲，一侧鼻背塌陷等，逐渐出现鼻部肿胀，有些患儿同时伴有双侧或一侧眼睑肿胀淤血，呈青紫色，肿胀一般在10天左右逐渐消退。

鼻出血一般为暂时性的，出血量不大，可自行停止，如遇出血量大，出血不止，家属应迅速就医予以止血；伤后如果皮肤完好，可用冰袋，冷毛巾等敷于鼻部，切忌不要按压、揉搓鼻部造成骨折加重；如皮肤破损出血，有条件，可先予以基本消毒包扎止血，再于医院就医，予以清创缝合；鼻部外伤常同时存在鼻骨骨折，所以对于存在明显外观异常或肿胀明显者，应于医院完善影像学评估，必要时予以鼻骨整复术，并宜在伤后2周内进行。

耳外伤

耳廓暴露于头颅两侧，在发生磕碰、车祸、坠跌等意外易受外伤，挖耳有时可导致鼓膜外伤。

耳廓挫伤可表现为皮下瘀血、血肿，如无皮肤损伤，可予以冷敷后就诊，如血肿较大，应在严密消毒下穿刺抽血，局部加压包扎。耳廓撕裂伤应及早就医清创缝合。耳道流血提示外耳道皮肤损伤伴或伴有颞骨骨折，鼓膜破裂，应及时就医。此外，耳外伤还可出现耳鸣、眩晕、恶心、呕吐、走路不稳，这些提示有可能存在内耳外伤，应及时就医。耳部的外伤骨折，有可能出现脑脊液漏，即脑脊液从骨折的缝隙里流至耳朵里，有的可通过鼓膜穿孔从耳道里流出来，这时切记不要随意塞耳，以免导致感染从缝隙进入颅内，应及时就医查找源头，并予抗生素预防感染。

咽喉部外伤

咽喉部外伤可分开放性和闭合性，开放性外伤多需紧急处理，尤其是存有活动出血、影响呼吸的开放外伤，更应及时就诊，以免延误病情；咽喉部闭合性外伤是指没有皮肤裂开的外伤，包括撞伤、挫伤、扭伤等，常因表现不典型而忽略，但部分病人可以有隐匿皮下出血或是喉部肿胀，而在伤后一段时间后出现呼吸困难、声音嘶哑的症状，不及时发现可引发危险。

当出现咽喉部外伤史，应在外伤后及时就诊，进行诊断评估，了解一些潜在的风险，并密切观察病情变化。 (来源：北京儿童医院公众号：北京儿童医院服务号)