化脓性中耳炎由细菌感染所致，有急性和慢性之分，急性主要症状是耳痛、流脓；慢性则以耳内间断或持续性流脓、鼓膜穿孔、听力下降为主要表现。

在此，推荐一个治疗化脓性中耳炎的方子：取紫草3克、芝麻油40克，一同放入锅内，小火煎炸，待油变成紫色后滤取紫草油，装瓶备用。使用时，先用3%双氧水清洗耳内脓液，棉签擦干，再用紫草油滴耳，每日滴1~2次，一般5~7日可见效。急性期可每次滴3~4滴，1日3~5次，一般1~2天即可脓止，3~7天痊愈。

方中，紫草味苦性寒，具有凉血活血、清热解毒、收敛除湿功效。紫草内服外用皆可，外用主要用于治疗湿疹、丹毒、烧伤、恶疮、癣等病症。研究表明，紫草有抗炎、抑菌、抗病毒、止血等作用，且能促进糜烂或溃疡面的愈合。芝麻油性凉，有生肌肉、止疼痛、消痈肿等作用，外涂可疗疮解毒，酸化溃疡面，有利于肉芽组织及皮肤生长。芝麻油浸泡紫草滴耳，对急慢性化脓性中耳炎都能起到解毒、抗菌、生肌的效果。据报道，有人采用上法治疗136例急性化脓性中耳炎患者，均获得良效。本方中也可加2克冰片细粉，摇匀，能清热消肿、止痒止痛，又有防腐败变质的作用。▲