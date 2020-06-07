4月的南疆大地黄沙漫漫。今年4月15日，新疆和田地区墨玉县迎来了解放军总医院第七医学中心医疗队，他们将在墨玉县人民医院开展为期6个月的对口帮扶。这是自2010年开始对墨玉县人民医院进行医疗帮扶以来，该医院派出的第十批医疗队。

“最难忘的，是患者信任的眼神。”谈起在墨玉的这段日子，第七医学中心耳鼻喉科副主任医师彭勇新感慨地说。

由于当地风沙大、卫生条件差、老百姓感冒后不及时治疗等原因，墨玉县慢性化脓性中耳炎的发病率很高。如果不能及时治疗，往往会造成听力受损，甚至引发脑脓肿等严重并发症。治疗慢性化脓性中耳炎一向是墨玉县医院耳鼻喉科的重要任务。

一天上午，彭勇新出专家门诊，一对维吾尔族青年夫妇带着一小孩进入诊室。一进门，男青年就对着彭勇新竖起大拇指，嘴里急切地说着话，旁边的护士赶紧翻译说：“谢谢北京来的军医！你们的水平真高，我的耳朵流脓十几年了，去了很多家医院没治好，你一下就治好了，我很感激！”彭勇新回想起来，他是自己刚来墨玉时做手术治愈的一名慢性化脓性中耳炎患者。

这位男青年指了指旁边的孩子说，“我今天特地把儿子带来了，让大夫给他看看耳朵。”彭勇新为孩子认真地做了检查，开了药并交代了注意事项。离开诊室时，这对青年夫妇向彭勇新深深鞠了一躬。“虽然语言不通，但我能从他们眼里看到满满的感激和对人民军医的信任。”彭勇新说。

医疗队在墨玉县的日子里，感人的故事每天都在上演。

这天中午，第七医学中心儿科主治医师吴小红结束门诊回到驻地准备休息，突然儿科的医生来了电话，声音异常焦急。原来一个3个月大的女婴因“腹泻伴中度脱水”入院，入院补液后不久出现四肢冰凉等表现。吴小红午饭也来不及吃，立即赶到病房。经诊断，吴小红判断孩子有先天性心脏病，马上安排了心脏彩超检查，发现孩子有“动脉导管未闭、室间隔缺损”。明确病因后，吴小红立即给她调整了输液速度，予强心、利尿等处理，孩子的症状迅速好转。看着孩子面色慢慢地转红、用力地吮奶，吴小红悬着的心终于放了下来。“一次次放弃休息出诊、接手术，确实让我们有些疲惫，但每次治好病人后，心中的满足感让大家觉得这些都值了！”吴小红说。

在第七医学中心精准医疗帮扶下，墨玉县人民医院2014年提前完成二级甲等医院评审验收工作。

《 人民日报 》（ 2020年06月07日 05 版）