什么是角膜塑形镜

角膜塑形镜（Overnight Orthokeratology），俗称OK镜，是根据每个患者角膜形态特体订制的、一种由透气性硬质材料制作而成的角膜接触镜，其反几何形态设计能够在戴用过程中，主动、有步骤、逐渐并科学的改变角膜形态。角膜塑形镜作用于角膜，改变角膜的形态，但不改变角膜的结构，对青少年的近视控制是一个比较好的方法。

角膜塑形镜的配戴方式？

根据患者眼睛情况和屈光状态，角膜塑形镜的配戴方式分为夜戴和日戴两种戴用方式。一般近视500度以内的患者可以采用夜戴方式戴镜，因而其也被称为“睡觉就能控制和矫治近视的技术”。

角膜塑形镜控制近视发展的原理是什么？

近年来研究表明，近视的发展与周边视网膜的离焦状态有很大的关联性，配戴角膜塑形镜会造成周边视网膜呈现近视离焦状态，可减缓眼球增长程度，延缓近视发展。

角膜塑形镜能否彻底治疗近视？

不能，目前国内外还没有任何一种角膜塑形镜能够根治近视。青少年的近视是伴随着身体的发育而发展的，目前对于近视不断发展中的青少年，用角膜塑形镜来减缓近视加深还是较好的解决办法。

配戴角膜塑形镜安全吗？

角膜塑形镜属于第三类医疗器械，在医疗器械里是要求最高的一种，在临床上对安全性和有效性都有严格的规定，必须符合这些条件国家才能批准投入生产和在临床上的应用。目前，北京同仁医院角膜塑形镜门诊采用的角膜塑形镜都已通过国家批准，并在临床中应用多年，材料透氧性也是符合并高于国家要求的，完全可以安全配戴。

配戴角膜塑形镜后会不会有不良反应？

角膜塑形镜属于隐形眼镜的一种，配戴隐形眼镜后常出现的不良反应都有可能会出现。再加上设计比较特殊，所以为了减少不良反应的发生，从验配前期开始就要严格按医生建议进行相关眼部的详细检查，以便排查禁忌症和不良用眼卫生习惯；在验配后也要严格按照医生要求护理镜片、定期复查和换镜，保证镜片合理安全的使用。

角膜塑形镜是什么材料做的？

角膜塑形镜是选用高透气透氧的高分子聚合材料，有弹性，韧性，生物相容性好。

一副角膜塑形镜能戴多长时间？

在医生的严密观察下，最长使用时间可以到1年，也可能中途需要换镜，是否中途换镜取决于两个因素，一是近视度数的高低，二是镜片的护理。一般是戴镜的第一天、第一周、第二周、前半年每一个月，后半年每二个月复查。

儿童配戴角膜塑形镜一般要到什么时候？

目前角膜塑形镜在国内的应用主要在于减缓孩子近视度数的加深。18岁以后对于大多数发育中的孩子来说身体发育基本完成，近视加深也会相对减缓很多，所以在18-22岁左右可以考虑停戴。如果是为了白天不用戴眼镜，也可以选择继续配戴。

是不是所有近视的孩子都可以戴角膜塑形镜？

不是的。角膜塑形镜对适配人群是有要求的，需排除禁忌症，且屈光度、综合参数、角膜曲率值、年龄、眼部健康状况、孩子的依从性、卫生习惯等均需符合要求。一般眼部情况良好、无隐形眼镜禁忌症、8岁以上、近视度在500度以内、散光在150度以内、依从性好的青少年，经详细检查后可进行验配。

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专家简介：

宋红欣，北京同仁医院眼科医学视光中心常务副主任，教授，博士生导师，北京市海聚高层次人才，于1998年毕业于首都医科大学临床医学专业，2010年获得美国印第安纳大学视光学院博士学位，在美国工作多年，并考取美国执业医师资格。专业方向为眼科视光学。

擅长：近视防控，OK镜验配及近视眼手术治疗等