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“近视是一种病，拖不得”

李美娟

2020年06月07日09:02 来源：海南日报

6月6日，在石家庄市桥西区振头街道一个社区，眼科机构工作人员在为社区儿童讲解眼科知识。新华社发

据新华社南昌6月6日电 （记者李美娟）“几乎每个月我都能遇到这样的孩子，第一次来我们医院做眼部检查，就是400度甚至600度以上的高度近视。”南昌大学第二附属医院儿童眼科副主任邓燕说，这是拖延的结果，起码拖了两年以上。

“近视是一种病，拖不得，应及时发现及时干预。”江西省儿童青少年近视防控专家组成员、省疾控中心公共卫生研究所所长范奕说。

在“全国爱眼日”来临之际，多位眼科专家在接受记者采访时强调，人们对近视需走出一些认识误区。

专家介绍，不少家长认为，眼镜度数会越戴越高，不愿意让孩子戴眼镜，所以得知孩子可能近视时“讳疾忌医”，一拖再拖才去医院；也有很多家长对孩子健康用眼习惯不重视，认为就算有近视，无非是一副眼镜就能解决的事。

“低度近视对生活影响小些，但拖成高度近视，会给孩子将来生活造成严重影响。”邓燕说，手术能改变眼睛屈光度，却无法改变高度近视对眼底带来的损害，这种损害是不可逆的。高度近视眼还有致盲、白内障、青光眼的风险。

南昌大学第二附属医院儿童眼科主治医师熊伟伟说，常规性的眼部检查极为重要，孩子3岁起，每半年至少应该做一次眼部检查，近视、弱视、斜视等问题早查便能早发现，早干预效果最好。

“很多人以为近视不会痛就不是病，其实若不及时干预会为很多‘长痛’埋下隐患。”范奕说。

(责编：李轶群、许晓华)


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