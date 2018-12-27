冬天手脚冰凉咋调理？三张古方让你暖起来

编者按：随着生活水平的提高，健康成为我们最关注的话题。什么才是健康的食品？生活中如何预防身体的疾病？这都成为了大家关注的焦点。人民健康网推出《金台养生园》栏目，为您盘点最养生的生活方式，带您走进健康园地。

手脚冰凉，三张古方暖起来

冬季天气寒冷，有的人常感觉手脚冰凉，喝热水、多穿几件衣服也暖和不起来。这多是由于末梢血液循环差，脂肪组织少，保温性能差所致。中医认为，身体是否暖和，靠的是体内阳气，当阳气不足以温暖皮肤、肌肉，就会冰凉没劲。为大家推荐《金匮要略》中三个古方，有助缓解症状。

黄芪桂枝五物汤，温阳活血。该方组成：黄芪、桂枝、芍药各9克，生姜18克，大枣4枚。主要功效为益气温经、活血通痹，主治血痹，常见症状为肌肤发麻，脉微涩而紧。

四逆散，理气通络。该方由柴胡、芍药、枳（zhǐ）实、甘草各6克组成。主治阳郁厥逆证，表现为手足不温，或腹痛，或排便时下腹部及肛门有沉重坠胀感，脉弦；肝脾气郁证，表现为胁肋胀闷、脘腹疼痛，脉弦。手脚冰凉者服用此方，可透邪解郁、疏肝理脾。

肾气丸，补肾助阳。如果老人手脚冰凉，且排除动脉硬化性闭塞症，可在中医师指导下服用肾气丸。该方组成：干地黄12克，山药、山茱萸各6克，泽泻、茯苓、牡丹皮各4.5克，桂枝、附子（炮）各1.5克。主治肾阳不足证，患者多表现为腰痛脚软，下半身常感觉冷，自觉下腹部牵引不适，还可能伴有小便异常，特别是夜间加重，阳痿早泄，舌淡而胖，脉象虚弱。 【详细】

手脚冰凉是病吗？是什么原因导致的？

手脚冰凉通常不是病。从现代医学角度看，对大部分人来说，冬天手脚冰凉是一种正常的生理现象，因为气温降低会使血管收缩，血液回流能力减弱，使得手脚尤其指尖、脚尖等部位的血液循环不畅，末梢神经循环不好,造成手脚冰凉。也可以这样理解，天气变凉、身体感到冷的时候，为了保护体内更重要的脏器不被冻着，皮肤进行自我调整，关闭毛细血管，让血液流向心脏、肺部等重要器官，保证它们在寒冷的环境中依然温暖。这样一来，流向手脚等的血就大大减少，所以人们会感到手脚冰凉。从中医角度讲，冬季手脚冰冷的原因有阳虚、血虚和气郁等。大多数手脚冰凉的人士是由于阳虚体质所致。女性比较多见。【详细】

寒冬腊月手脚冰凉怎么办？

寒冬腊月，不少人经常手脚冰凉，不容易暖和过来。如何应对？

最重要的是别让手脚裸露在外，另外，宽松衣物更有助保暖，因为空气可以充当隔热保温层，所以建议“用连指手套取代分指手套”。建议在宽松的厚毛袜内套一双紧身袜、大毛衣内穿一件紧身内衣。

食用辣味食物有助手脚变暖。辣食有助扩张血管，促进血液循环。此外，鱼类以及富含铁的绿叶蔬菜和红肉也有助促进血液循环。

手脚冰凉的人应当避免摄入尼古丁、咖啡因和酒精。尼古丁和咖啡因会令血管收缩，不利血液循环至肢体末端。而酒精暖身是错觉，事实上，“你没有变暖，只是不怎么清楚自己有多冷”。

多喝水有助调节体温，促进循环。冬季来一杯热饮，会让你由内而外暖起来。

最后一招是活动身体。从室外进屋后继续走动一会儿，促进血流，帮助手脚尽快回暖。 【详细】

手脚冰冷有两种情况 中医教你6种“升温”法

一到冬天，很多人就冻得瑟瑟发抖，尤其很多体型瘦弱、虚寒体质的美女，即使穿得再暖和，手脚始终都是冰冷的。其实，大多数人都知道这是阳气不足的反应。广州医科大学附属第二医院中医科副主任张竞之认为，手脚冰冷的原因主要有两个：一是阳气不足，二是气滞。那该如何“升温”呢？

手脚冰冷有两种情况：阳气不足、气滞

张竞之介绍，所谓的阳气不足，很多人都理解，就是能量不足，能源不够，不能满足人体的需要，所以手足不温。而气滞就是能量是够的，但是道路不通畅，能量运输不出去，形成四肢热量相对不足的状态，中医术语就是“阳气内郁，不能达于四末”。

“要判断自己属于那种情况，最好先找中医师判断一下。”张竞之说，如果是阳气不足，那就用温补的方法处理，中医有温补阳气的中成药，如金匮肾气丸、右归丸。如果是气滞的原因，那主要用理气的方法，比如中医有个方剂叫四逆散，就是治疗气机不畅形成的四肢逆冷的。

在家试试这六种方法“升温”

张竞之建议，除了服药调理身体外，在家中也要注意一些细节，同样可以让身体“升温”——

1.养成良好的饮食习惯，摄入足够的热量。饮食是气血化生之源，如果不按时饮食，或吃得太少、偏食，比如节食减肥等，都会引起气血不足，阳气虚弱。

2.适当的运动。运动则气血流畅，阳气外达，温煦功能正常。

3.注意保暖。多穿衣服，防止热量散失过快，也少在温度过低的环境中，防止消耗过多的热量。

4.食疗。可以多吃一点温补的药物或食物，如黄芪、当归、巴戟等中药材，口感好，又都可以温补阳气。像羊肉、鸡肉、生姜、大蒜、大葱、大枣等食物，也都有温补的作用。

5.泡脚。睡前温水泡脚也有很好的运行气血的作用，还可以加用桂枝、艾叶、木香、川芎之类的中药，或者直接加一些白酒也可以。泡脚还应注意水温不能超过45摄氏度，时间在半小时以内。

6.热敷丹田：丹田周围，是人体阳气化生汇聚之地，用粗盐包、药包热敷或神灯照射丹田周围，如神阙、关元、气海这些穴位，都有较好的温补阳气的作用。【详细】

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