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寒冬腊月手脚冰凉怎么办？

2018年12月26日15:29 来源：北京晨报网

　　寒冬腊月，不少人经常手脚冰凉，不容易暖和过来。美国威斯康星州内科医生约翰·布里尔支招帮你应对。

　　布里尔告诉英国《每日邮报》记者，最重要的是别让手脚裸露在外，另外，宽松衣物更有助保暖，因为空气可以充当隔热保温层，所以建议“用连指手套取代分指手套”。他还建议在宽松的厚毛袜内套一双紧身袜、大毛衣内穿一件紧身内衣。

　　布里尔说，食用辣味食物有助手脚变暖。辣食有助扩张血管，促进血液循环。此外，鱼类以及富含铁的绿叶蔬菜和红肉也有助促进血液循环。

　　手脚冰凉的人应当避免摄入尼古丁、咖啡因和酒精。尼古丁和咖啡因会令血管收缩，不利血液循环至肢体末端。而酒精暖身是错觉，事实上，“你没有变暖，只是不怎么清楚自己有多冷”。

　　多喝水有助调节体温，促进循环。冬季来一杯热饮，会让你由内而外暖起来。

　　最后一招是活动身体。从室外进屋后继续走动一会儿，促进血流，帮助手脚尽快回暖。（据新华社）

(责编：许晓华、杨迪)


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