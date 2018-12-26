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手脚冰凉，三张古方暖起来

中国中医科学院西苑医院综合科主任医师 衷敬柏

2018年12月26日08:09 来源：人民网-生命时报

冬季天气寒冷，有的人常感觉手脚冰凉，喝热水、多穿几件衣服也暖和不起来。这多是由于末梢血液循环差，脂肪组织少，保温性能差所致。中医认为，身体是否暖和，靠的是体内阳气，当阳气不足以温暖皮肤、肌肉，就会冰凉没劲。本期，为大家推荐《金匮要略》中三个古方，有助缓解症状。

黄芪桂枝五物汤，温阳活血。该方组成：黄芪、桂枝、芍药各9克，生姜18克，大枣4枚。主要功效为益气温经、活血通痹，主治血痹，常见症状为肌肤发麻，脉微涩而紧。

四逆散，理气通络。该方由柴胡、芍药、枳（zhǐ）实、甘草各6克组成。主治阳郁厥逆证，表现为手足不温，或腹痛，或排便时下腹部及肛门有沉重坠胀感，脉弦；肝脾气郁证，表现为胁肋胀闷、脘腹疼痛，脉弦。手脚冰凉者服用此方，可透邪解郁、疏肝理脾。

肾气丸，补肾助阳。如果老人手脚冰凉，且排除动脉硬化性闭塞症，可在中医师指导下服用肾气丸。该方组成：干地黄12克，山药、山茱萸各6克，泽泻、茯苓、牡丹皮各4.5克，桂枝、附子（炮）各1.5克。主治肾阳不足证，患者多表现为腰痛脚软，下半身常感觉冷，自觉下腹部牵引不适，还可能伴有小便异常，特别是夜间加重，阳痿早泄，舌淡而胖，脉象虚弱。▲

(责编：许晓华、杨迪)


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