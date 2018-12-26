天气寒冷，怎么样才能让手脚不冰凉？

受访专家：李华，山西中医学院附属医院妇产科副主任医师，擅长中医、中西医结合治疗月经不调、痛经、不孕症、慢性盆腔炎及盆腔良性肿瘤。

山西晚报：随着气温下降，不少市民尤其是女性的手脚又开始暖不过来了，虽然穿着厚衣服，但是手和脚还是冰凉。手脚冰凉是病吗？是什么原因导致的？

李华：手脚冰凉通常不是病。从现代医学角度看，对大部分人来说，冬天手脚冰凉是一种正常的生理现象，因为气温降低会使血管收缩，血液回流能力减弱，使得手脚尤其指尖、脚尖等部位的血液循环不畅，末梢神经循环不好,造成手脚冰凉。也可以这样理解，天气变凉、身体感到冷的时候，为了保护体内更重要的脏器不被冻着，皮肤进行自我调整，关闭毛细血管，让血液流向心脏、肺部等重要器官，保证它们在寒冷的环境中依然温暖。这样一来，流向手脚等的血就大大减少，所以人们会感到手脚冰凉。从中医角度讲，冬季手脚冰冷的原因有阳虚、血虚和气郁等。大多数手脚冰凉的人士是由于阳虚体质所致。女性比较多见。

山西晚报：如何缓解手脚冰凉的症状呢？

李华：每天晚上可用热水泡脚，促进血液循环，缓解寒凉症状。泡脚的时候可以在热水里加点米酒和姜片，也可以去有经验的中医那里开个泡脚驱寒的方子。泡脚的时候水温以适度为宜，并不是越烫越好。有的女性市民如果一整晚睡觉手脚都暖不过来，可以尝试一下“食疗”。平日饮食可以多吃温热食物，比如羊肉、枸杞、大枣、山药等，尤其是羊肉，低脂高热，很适合冬季食用。

另外，提醒爱美的女性，寒气袭来，多穿衣服是防寒法宝。有的女性朋友冬天喜欢穿裙子，或者怕穿得多了显胖，不穿羽绒服等厚衣服，其实这样对自己的身体很不负责任。冬天，女性尤其要注意多穿衣服保暖，而且以宽松为宜，穿着太紧也容易让血液循环不良，导致手脚冰凉。中医认为“动则生阳”。缓解手脚冰凉还有一个方法屡试不爽，那就是户外运动。户外运动能加快血液循环，促使血液到达末梢，手脚冰凉的情况自然就缓解了。因此多运动是缓解手脚冰凉的最佳方式。