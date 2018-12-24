高脂血症是人体脂代谢异常所致，可加速动脉粥样硬化，是导致心脑血管疾病的主要元凶。高脂血症早期没有明显的临床症状，多数患者都在出现心脑血管疾病后才发现自己的血脂水平存在异常。不过，早期高脂血症也不是完全无迹可寻，一些不太明显的身体变化可能已经在提醒你关注血脂了。

第一，头晕、头痛、失眠、记忆力下降、注意力不集中。这是高脂血症常见的早期症状之一，尤其是中老年人，往往早晨起床后感觉头昏脑涨，早餐后可改善，午后极易犯困。

第二，身体某些部位出现黄色、橘黄色或棕红色结节或斑块，尤其睑黄疣（眼睑皮肤处淡黄色柔软的扁平疣状隆起）的形成是中老年人血脂增高的信号。睑黄疣本身对健康没有明显危害，但其出现时，可提示病人血脂水平已经很高。

第三，视力下降或失明。血液中甘油三酯增多、流速减慢，脂蛋白从毛细血管漏出且侵犯到黄斑，就会影响视力。高脂血症是引起视网膜血栓形成的最常见原因。

第四，形成脂肪肝或肝功能出现问题，造成食欲不振，也可能是高脂血症的信号之一。

第五，反复发作的饱餐后短暂腹痛，可见于高脂血症导致的肠系膜动脉硬化性胃肠缺血。

第六，经常耳鸣和重听也可能与高脂血症有关。因为高血脂会使较细窄的内耳血管变得更窄，易发生供血障碍。

第七，腿经常抽筋并常感到肌肉刺痛，或小腿发凉、麻木。这可能是胆固醇积聚在腿部肌肉中的表现。如果上述感觉明显加重，需及时进行血脂检查。这点尤其需要与缺钙症状区别开来。

建议在发现上述症状后，尽早到医院进行生化检查，密切关注血脂水平。血脂调节强调综合饮食治疗和改善生活方式，如仍不能控制，才需要在医生指导下应用调脂药物。(盛力)