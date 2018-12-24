正常成年人血压高值与低值之差约为40毫米汞柱，如果脉压差超过这一数值，应引起一定的关注。

不同年龄人出现脉压差偏大的原因不一样。比如，年轻人因舒张压造成的脉压差大，可能是因为体型瘦小或贫血，只要心脏没问题，也没有明显头晕等供血不足症状，则不需治疗。老年人脉压差大，特别是表现为收缩压过高时，很可能是心脏病导致，需采取必要的对症治疗。

通常来说，老年高血压患者所表现出的收缩压升高、脉压差增大的直接原因是动脉血管硬化。心脏在每次射血过程中，有一个短暂的间歇，主要靠血管的回缩力保证。血管的这一弹性特征，一方面维持了血液的不间断供应，另一方面也起到了一定的缓冲作用。此外，血压的形成不仅是简单的血管扩张和收缩，它还受到血流速度、所受阻力造成的回流等因素影响。老年人的动脉血管扩张功能差，丧失了血管的缓冲作用，血管在收缩期难以容纳较多血液，便将血液直接输送到周围血管，造成血管收缩期压力增大、舒张期压力减少，再加上动脉血管弹性减退等因素，脉压差就会明显加大。

收缩压高和脉压差大都是动脉硬化导致血管弹性减退的结果，所以在缓解药物中，能够扩张血管的应是首选。钙离子拮抗剂有较强的扩张血管作用，能够显著降低收缩压，减小脉压差，不良反应也较少，很适合老年高血压病人；或可选择血管紧张素转换酶抑制剂（普利类）、血管紧张素II受体拮抗剂（沙坦类）。利尿剂也是老年高血压病人的一种有效选择，借助利尿作用，减少血管内容量，减轻对血管的压力，弥补血管弹性减退的不足。无论是单独使用利尿剂，还是与其他降压药联合应用，都能显示出良好的降压效果。

老年高血压病人由于年龄大、病程长，病情也更为复杂，他们出现并发症的机会要比年轻人高20～30倍。而糖尿病、冠心病、肾功能减退、高血脂、高尿酸血症等疾病的存在，又会促使血压升高，干扰降压治疗，因此，不同合并症病人应当制订不同的降压目标，且要更慎重选择药物。（钱岳晟）