为啥刷牙时牙龈总出血？可能是这六个原因

编者按：随着生活水平的提高，健康成为我们最关注的话题。什么才是健康的食品？生活中如何预防身体的疾病？这都成为了大家关注的焦点。人民健康网推出《金台养生园》栏目，为您盘点最养生的生活方式，带您走进健康园地。

牙龈出血有六个原因

如果你在刷牙时经常出血，就要引起重视。美国《读者文摘》杂志网站总结了牙龈出血的六个原因。

1.牙龈炎。当牙菌斑等聚集在牙齿上时，牙龈就会发炎。由于它没有疼痛等症状，因此易被忽视。若不加以治疗，就可能进展为破坏牙龈组织、导致牙齿脱落的牙周病。

2.吸烟。吸烟者牙龈出血的风险更高。吸入的烟雾会在牙齿上留下刺激性毒素，且很难通过刷牙去掉，它们会导致牙龈功能恶化和出血。此外，吸烟者对感染的免疫反应受到损害，组织愈合和血液供应也有问题，这些都会对牙龈健康造成负面影响。

3.营养不良。均衡多样的饮食是促进健康口腔的关键。

4.女性。有些女性在月经期间会患上与雌激素相关的牙龈炎，孕期激素的变化也会增加患牙龈炎或牙周炎的风险。

5.外伤。牙龈是一种相当软的组织，如果用硬毛牙刷可能使其损伤，导致肿胀、流血。

6.正在服用某种药物。有些处方药会增加牙龈出血的风险。抗癫痫药、抗高血压药和免疫抑制剂可能会引起牙龈肿胀和出血。另外抗组胺药、镇静剂、抗抑郁药和抗精神病药会造成唾液分泌量减少和口干，也会引发牙龈炎。 【详细】

5个迹象提示你有牙龈疾病

口腔出血 如果你在刷牙或用牙线清理牙齿后，水槽里有血，那就是不对劲的迹象。美国凯斯西储大学牙医学院的资深讲师兰斯·弗农解释说：刷牙后出血是有牙龈炎的一个明显信号。牙龈炎是一种轻微的牙龈疾病，它会造成牙龈出血，尤其是在刷牙或进食后。

口臭 每个人偶尔都会有口臭，但如果你以前从未经历过口臭，但现在的口臭不消失或恶化，那可能是有牙龈疾病的迹象。患者会注意到他们的口腔里有酒精或烂苹果的气味。当细菌向牙刷无法到达的牙龈组织下方迁移时，就会产生口臭。

牙齿移动 有些人注意到他们的牙齿之间出现了一些以前没有的缝隙，或是前排的牙齿向前或向后倾斜，这些可能是有了牙龈疾病的迹象。

牙龈红肿 牙龈发红、肿胀或疼痛可能是牙龈炎的迹象。如果不及时治疗，它会发展为牙周炎，这种更为严重的牙龈疾病会导致牙龈萎缩或形成容易被感染的牙周袋。

牙菌斑堆积 在牙齿表面形成的黏性薄膜被称为牙菌斑(你可能会注意到牙齿之间或沿着牙龈线有一种白色或黄色的物质)，它堆积起来后会形成牙结石，这种硬的、钙化的沉积物必须由牙医来清除。牙菌斑还会藏匿细菌，最终导致牙龈疾病。 【详细】

牙龈总出血，可能你患上了牙周炎

牙周病最开始的初始症状就是牙龈出血，经常发生在刷牙的时候，尤其是早上起床刷牙的时候，甚至比较严重的会发生在晚上起夜上厕所的时候。经常有这样的患者就诊，主诉就是夜间和早起牙龈出血，吐痰和口水的时候发现是红色的，因恐惧才来就诊。这是比较细心的患者，就诊比较及时，如果这个时候得到了很好的牙龈治疗和健康指导，是完全可以避免发展成牙周病的。

大部分患者就没有这么幸运了，有的是根本没有注意到牙龈出血的情况，甚至有的患者即使发现了也毫不在意，随便买点消炎药和漱口水，过几天好转了就认为没事了。可是这样的做法才是最危险的。因为它掩盖了症状，使牙龈炎加重，进而发展成了牙周炎。

牙周炎的危害最大的就是会导致牙齿的丧失。因牙周组织的丧失，牙齿的支持部分消失，牙齿会松动脱位，从而牙齿丧失。牙齿丧失以后会导致咀嚼能力下降，食物无法嚼碎而吞咽，无形中增加了胃肠的负担，容易诱发肠胃疾病。而且牙周病丧失牙齿后，牙槽骨因牙周慢性炎症的刺激会大量吸收，为将来镶假牙或者种植牙的时候制造困难。

因此预防牙周炎一定要从早期发现和治疗牙龈炎开始。千万不能忽略牙龈出血这一重要的诊断早期牙周炎的标志。 【详细】

牙龈出血，白茅根煮藕

中医称牙龈出血为“齿衄（音nǜ）”。《血证论·齿衄》记载，“牙床尤为胃经脉络所绕，故凡血衄皆是胃火上炎，血随火动……亦有肾虚火旺，齿豁血渗，皆阴虚，血不藏之故。”肾主骨，齿为骨之余，而上下牙床属阳明大肠经和肾经，所以，治疗牙龈出血以清胃泻火和补肾固齿为主。临床上，牙龈出血以胃热炽盛型最为常见，症状表现主要为：出血颜色鲜艳，伴有口渴、口臭、便秘、尿赤、苔黄等，治疗原则为清泻胃火、凉血止血。

在此，介绍一个小方子——白茅根煮藕。做法为：取鲜白茅根150克、鲜藕200克，鲜白茅根切碎，鲜藕切片，共煮汁，每日饮2~3次。方中，白茅根是白茅的干燥根茎，性寒味甘，归心、肺、肾、膀胱经，具有清热生津、凉血止血、利尿通淋的作用。《本草求真》记载它“凡一切吐血、衄血、血淋等证，因热因火而成者，服之热除而血即止”，且用鲜品效果更著。藕与白茅根功效相似，鲜藕性寒，能凉血止血、除热清胃，主治瘀血、吐血、口鼻出血等。两药合用，有清热凉血止血的功效。该方同样适合于血热导致的鼻出血、月经过多者。

需注意，脾胃虚寒、小便多且口不渴、腹泻患者不宜服用白茅根，否则会加重病情。 【详细】

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