千万别忽略!牙龈总出血，可能你患上了牙周炎

众所周知，牙周病在生活中是很常见的疾病之一，老百姓都知道得了牙周病会掉牙和镶牙。但是对于牙周病的原因，预防和治疗手段却是一知半解。我们就通过一个故事来详细谈谈这些问题。

退休的张阿姨有个爱好，那就是爱吃煮玉米，今天她在超市买回家两个白白胖胖的粘玉米，回家煮完后作为自己的午餐。中午她高高兴兴的坐在餐桌边，捧起了肥大的玉米，猛咬一大口，啊！一阵钻心的疼痛使她不由自主地从椅子上跳起来。她把玉米扔回盘子里，用手指一摸，呀！手指上都是血。照镜子一看，后面的大牙的牙龈边缘正在渗出一丝一丝的血丝。用手指摸摸，后面的大牙明显的活动了。张阿姨害怕了，匆匆赶往家附近的医院口腔科。穿白衣的口腔医生耐心的为张阿姨做了细致的检查，并拍了一张小牙片，然后告诉张阿姨她得的是牙周病。

牙周病，顾名思义就是牙周组织发生的疾病。牙周组织包括牙槽骨，牙龈，牙骨质及牙周膜，其中对牙齿起主要支持作用的是牙槽骨，就好像是大树周围的土壤一样，保证牙齿直立并固定它的位置。如果牙槽骨吸收丧失了，对牙周的支持作用没有了，牙齿就会松动，咬硬物的时候会产生疼痛，松动及出血。正常情况下，牙龈和牙齿根面并不是完全贴紧的，在牙龈边缘的区域是有一个浅浅的龈袋的，一般深度不超过3毫米，但是因为细菌的炎症的作用，牙槽骨吸收了，龈袋加深了，从而形成了牙周袋，这时候就属于牙周病了。

牙周病最开始的初始症状就是牙龈出血，经常发生在刷牙的时候，尤其是早上起床刷牙的时候，甚至比较严重的会发生在晚上起夜上厕所的时候。经常有这样的患者就诊，主诉就是夜间和早起牙龈出血，吐痰和口水的时候发现是红色的，因恐惧才来就诊。这是比较细心的患者，就诊比较及时，如果这个时候得到了很好的牙龈治疗和健康指导，是完全可以避免发展成牙周病的。

大部分患者就没有这么幸运了，有的是根本没有注意到牙龈出血的情况，甚至有的患者即使发现了也毫不在意，随便买点消炎药和漱口水，过几天好转了就认为没事了。可是这样的做法才是最危险的。因为它掩盖了症状，使牙龈炎加重，进而发展成了牙周炎。

牙周炎的危害最大的就是会导致牙齿的丧失。因牙周组织的丧失，牙齿的支持部分消失，牙齿会松动脱位，从而牙齿丧失。牙齿丧失以后会导致咀嚼能力下降，食物无法嚼碎而吞咽，无形中增加了胃肠的负担，容易诱发肠胃疾病。而且牙周病丧失牙齿后，牙槽骨因牙周慢性炎症的刺激会大量吸收，为将来镶假牙或者种植牙的时候制造困难。

因此预防牙周炎一定要从早期发现和治疗牙龈炎开始。千万不能忽略牙龈出血这一重要的诊断早期牙周炎的标志。

牙周病的成病原因很多，还有很多诱因和促进因素。其中菌斑堆积是最主要也是最重要的原因。菌斑内含有大量细菌，是牙周病的使动因子，而口腔卫生不佳是菌斑形成的主要原因之一。完善的牙周洁治和牙周刮治以后，菌斑被去除，如果不再进行清洁牙面，24小时就有新的菌斑形成。因为刷牙不好或者方法不正确，菌斑及食物残渣大量堆积，钙质进入钙化成为牙石。牙石分为龈上牙石和龈下牙石，龈上牙石我们一般能用肉眼看到，主要造成牙龈炎；龈下牙石是造成牙周病的主要原因。清洁不佳造成大量牙石及食物残渣堆积，压迫牙龈及牙槽骨使其萎缩，同时为细菌附着提供场所，造成大量细菌滋生，细菌及细菌产物破坏了牙龈及牙槽骨，使牙齿的支持部分丧失，牙齿松动，咬到较硬食物时就会造成疼痛和出血，严重的还会导致牙齿脱落。

治疗牙周病最主要的就是要恢复牙周组织的健康，首先要做的就是牙周基础治疗，包括牙周洁治，牙周刮治和根面平整术等，去除牙龈上和牙龈下菌斑和牙石，牙周洁治能够有效的彻底去除牙龈上的牙石，对牙龈炎和早期牙周病能起到很好的作用。目前牙周洁治主要用超声洁治器完成，它的工作原理是电流使洁治器内的碳棒发生颤动，从而带动前部的金属尖产生高频震荡，把牙石从牙齿表面震下来，从而达到清除牙石的作用。

牙周刮治主要作用于牙周袋内的龈下牙石，主要使用手用器械，器械细长，可以深入牙周袋深处，把位于龈下的牙石剔除，从而祛除致病因素，使牙周组织恢复健康。根面平整术是使用器械去除牙根表面的一部分牙骨质，因为这部分牙骨质可能受到了牙周袋内细菌分泌的内毒素的影响，必须予以去除。

经过这些治疗，牙周病的致病因子暂时被祛除了，但是如果不注意保持，还会再次发生，因此我们还要养成良好的口腔卫生习惯，掌握正确的刷牙方法。并能够做到持之以恒，才能预防牙周病的再次发生。

刷牙的方法有很多种，目前最主要的有bass刷牙法和roll刷牙法，其中roll刷牙法适用范围更广泛。它的最主要特色就是不伤害牙齿及牙龈，更容易掌握和控制力度。他的做法就是牙刷放在牙龈上，牙刷毛斜向45°指向前庭沟（也就是牙龈和脸颊粘膜相接转折处），然后将牙刷转动，使牙刷毛经过牙龈边缘，牙齿表面到达牙齿的咬合面的边缘，从而完成一次转动过程，循环往复。这种方法简单易会并适用广泛，能够将牙面和牙间隙清理干净，不伤及牙龈，同时还能对牙龈起到一定的按摩的作用。

牙周病的初期阶段没有很明显的症状，容易被人忽视，一旦发展到严重阶段，牙槽骨大量吸收，牙齿松动，甚至达到了牙齿丧失的阶段，将造成美观和功能的丧失，严重影响患者的生活质量，因此牙周病的早期干预刻不容缓，形成良好的口腔健康习惯，掌握正确的刷牙方法，选用合适的牙膏牙刷，定期使用牙周护理产品诸如牙线，牙缝刷等，每年定期进行口腔检查，定期做牙周洁治，这样牙周病的发生就会大大减少，大大提高了人们的生活质量。

口腔保健我们应该做到：每天至少刷两遍牙，每次刷牙至少保证三分钟，掌握正确的刷牙方法，定期使用牙线和牙缝刷，一个月更换一次牙刷，半年到一年进行一次口腔系统检查并进行全面的口腔洁治即洗牙。一旦发现有牙龈出血状况应立即就诊，切勿随意擅自应用消炎药和漱口水，以防掩盖症状。