牙龈出血，白茅根煮藕

中医称牙龈出血为“齿衄（音nǜ）”。《血证论·齿衄》记载，“牙床尤为胃经脉络所绕，故凡血衄皆是胃火上炎，血随火动……亦有肾虚火旺，齿豁血渗，皆阴虚，血不藏之故。”肾主骨，齿为骨之余，而上下牙床属阳明大肠经和肾经，所以，治疗牙龈出血以清胃泻火和补肾固齿为主。临床上，牙龈出血以胃热炽盛型最为常见，症状表现主要为：出血颜色鲜艳，伴有口渴、口臭、便秘、尿赤、苔黄等，治疗原则为清泻胃火、凉血止血。

在此，介绍一个小方子——白茅根煮藕。做法为：取鲜白茅根150克、鲜藕200克，鲜白茅根切碎，鲜藕切片，共煮汁，每日饮2~3次。方中，白茅根是白茅的干燥根茎，性寒味甘，归心、肺、肾、膀胱经，具有清热生津、凉血止血、利尿通淋的作用。《本草求真》记载它“凡一切吐血、衄血、血淋等证，因热因火而成者，服之热除而血即止”，且用鲜品效果更著。藕与白茅根功效相似，鲜藕性寒，能凉血止血、除热清胃，主治瘀血、吐血、口鼻出血等。两药合用，有清热凉血止血的功效。该方同样适合于血热导致的鼻出血、月经过多者。

需注意，脾胃虚寒、小便多且口不渴、腹泻患者不宜服用白茅根，否则会加重病情。