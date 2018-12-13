5个迹象提示你有牙龈疾病 好好刷牙还能防癌

你的口腔健康吗?别以为牙痛就不是病，出现这5个迹象就得当心是否有牙病!

5个迹象提示你有牙龈疾病

口腔出血 如果你在刷牙或用牙线清理牙齿后，水槽里有血，那就是不对劲的迹象。美国凯斯西储大学牙医学院的资深讲师兰斯·弗农解释说：刷牙后出血是有牙龈炎的一个明显信号。牙龈炎是一种轻微的牙龈疾病，它会造成牙龈出血，尤其是在刷牙或进食后。

口臭 每个人偶尔都会有口臭，但如果你以前从未经历过口臭，但现在的口臭不消失或恶化，那可能是有牙龈疾病的迹象。患者会注意到他们的口腔里有酒精或烂苹果的气味。当细菌向牙刷无法到达的牙龈组织下方迁移时，就会产生口臭。

牙齿移动 有些人注意到他们的牙齿之间出现了一些以前没有的缝隙，或是前排的牙齿向前或向后倾斜，这些可能是有了牙龈疾病的迹象。

牙龈红肿 牙龈发红、肿胀或疼痛可能是牙龈炎的迹象。如果不及时治疗，它会发展为牙周炎，这种更为严重的牙龈疾病会导致牙龈萎缩或形成容易被感染的牙周袋。

牙菌斑堆积 在牙齿表面形成的黏性薄膜被称为牙菌斑(你可能会注意到牙齿之间或沿着牙龈线有一种白色或黄色的物质)，它堆积起来后会形成牙结石，这种硬的、钙化的沉积物必须由牙医来清除。牙菌斑还会藏匿细菌，最终导致牙龈疾病。

好好刷牙还能防癌！

日本癌症学会曾发表一份刷牙习惯与患癌关系的报告：每天刷牙2次以上的人，患癌的概率比刷1次牙的人低30%;完全不刷牙的人患癌概率比刷牙1次的人高1.8倍。

胰腺癌从胰腺癌和食管癌患者口中提取出定植细菌的DNA发现，口腔中含有大量牙龈卟啉单胞菌的人的胰腺癌患癌风险比常人高出60%;口腔中含有大量放线杆菌的人也较常人的胰腺癌发病概率高出2倍。也就是说，口腔中的特定微生物组合的变化，可能带来胰腺癌发病率的升高。

食管癌纽约大学研究人员在《癌症研究》月刊上报告，他们分析了12.2万人的口腔样本，其中106名调查对象在随后10年内罹患食管癌。研究人员发现，口腔内部分与牙龈炎关联的细菌如果含量较高，患食管癌的风险上升21%。这提示，进一步了解口腔微生物群结构和作用，至少能帮助尽早确诊。

结肠、直肠癌一种名为“具核梭杆菌”的常见口腔细菌感染，能够引发结肠、直肠癌。这种细菌可以粘附在结肠癌细胞上，潜在的触发一连串变化来引发癌症。这些结果告诉我们注重口腔健康的重要性。这一发现也为治疗和预防结直肠癌提供了潜在的新诊断工具和治疗方法。

