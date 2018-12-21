预防肺癌的发生，从日常养肺开始

肺癌已成为中国乃至全球发病率和死亡率最高的恶性肿瘤，是名副其实的“癌症第一杀手”。很多人只知道吸烟容易导致肺癌，却不知长期吸二手烟、家庭做饭的厨房油烟也可能导致肺癌！这也正是肺癌“男女通吃”的原因。

还有什么因素会导致肺癌的发生？肺癌发病率如此之高，我们要怎么做才可以有效预防它的发生呢？

12月24日（周一）15:00-16:00，首都医科大学肺癌诊疗中心主任、首都医科大学宣武医院胸外科主任医师 支修益将在“人民好医生”App进行科普直播，并在线解答大家关于肺癌的各种困惑，别错过哦！

专家简介

支修益，首都医科大学宣武医院胸外科首席专家、主任医师，教授，首都医科大学肺癌诊疗中心主任。学术任职：中国胸外科肺癌联盟主席、国家老年肺癌联盟主席、中国肺癌防治联盟副主席、中国互联网医学标准化联盟副主席、中华医学会胸心血管外科学会常委、中国胸外科医师协会原常务副会长兼总干事、中国医师协会科普分会副会长、中国控制吸烟协会副会长兼肺癌专委会主任委员、中国医促会肺癌防控分会主任委员、国家卫健委《中国原发性肺癌诊疗规范》专家组组长等。

擅长：肺部小结节诊断和鉴别诊断，肺癌早期诊断，早期肺癌和高龄肺癌微创外科手术，胸腔镜肺叶切除手术，CT引导下射频消融治疗肺癌和肺癌术后辅助化疗、辅助靶向治疗，晚期肺癌一线二线治疗和多学科综合治疗，以及基因监测指导下的肺癌个体化治疗包括靶向药物治疗和免疫治疗。恶性胸膜间皮瘤和恶性胸腔积液多学科综合治疗。

出诊时间：周一上午 宣武医院特需门诊

近年来，肺癌的发病率和死亡率增长很快，是对大众生命健康威胁最大的恶性肿瘤之一。男性肺癌发病率和死亡率均占所有恶性肿瘤的第一位，女性占第二位。有效预防肺癌的发生显得尤为重要！

肺癌的高危人群

50岁以上，吸烟支数超过600支/年的男性烟民；有高危职业接触史的人群；有肿瘤或肺癌家族史；有慢性阻塞性肺部疾病史（如肺结核等）的人群。

出现以下症状警惕早期肺癌

肺癌早期并没有明显的临床症状，但出现这些表现要高度警惕！

刺激性咳嗽：是最为常见的早期中心型肺癌症状，很多患者会出现毫无征兆的长时间刺激性咳嗽，一般来说，咳嗽以无痰、干咳为主。

痰中带血或血痰：痰液中会间歇性或间断性的出现血丝。

胸闷胸痛或气短：胸痛程度较轻，闷胀感相对较明显。随着肺癌进展，癌瘤侵及胸膜、胸壁时，疼痛加剧，定位较前明确、恒定。

其他症状：如发热、不明原因的疲乏、体重减轻等，也可能是早期肺癌的表现。

如何诊断筛查

目前，胸部低剂量螺旋CT技术仍然是最有效、最安全的肺癌筛查手段和早诊方法。

日常生活中要如何预防肺癌的发生？什么方法可以更好地养肺呢？记得参与本期直播，与名医大咖在线互动！

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重要提示：

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