高血压会增加心脏病发作、中风、慢性心力衰竭和肾病等多种疾病的风险，随时了解并控制好血压对健康至关重要。美国疾控中心数据显示，超过1/5的成年高血压患者对自己的症状毫不知情。《美国医学会杂志》刊登一项最新研究称，判断血压状况的最佳场所是在家中，因为其测量结果比在医院时的准确度更高。

美国得克萨斯大学研究员凯文·黄博士对家庭血压监测的预后价值等数据进行了深入分析研究。他们发现，在医院测出血压超标的患者中，有10%~50%的人在家测量时血压完全正常。

研究人员解释称，一些平时血压正常的人一见到医生或护士就会紧张，血压也会随之升高。这种现象被称为“白大褂综合征”。如果医生凭借在治疗室测出的超标血压值对患者进行诊治，可能会带来一些潜在风险。他们呼吁医生重视患者在家测得的血压数据，综合评判血压实情，对患者进行科学诊治。

黄博士表示，在家测血压不仅减少了临床就诊次数，还能为医生正确判断患者病情提供更多有效信息，并让患者积极参与自主疾病护理。研究团队建议，医疗卫生主管部门应允许医疗机构适当使用家庭血压监测数据，以提升护理质量和治疗效果，前提是患者能正确使用家用测量设备。

（王兴旺）