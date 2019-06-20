第一中心医院“五月血压测量月”健康义诊活动
天津北方网讯：2019年，中国高血压联盟及上海市高血压研究所将在全国范围内开展“为爱发声”五月血压测量月（MMM）公益项目，中国高血压联盟主席王继光教授亲自牵头，面向公众进行免费高血压筛查、科普教育及健康咨询等系列活动。
为有效预防和控制高血压，提高群众对高血压病的认识，5月17日，天津市第一中心医院开展了“五月血压测量月”健康义诊活动，活动通过张贴宣传海报、发放宣传资料、测量血压、健康咨询等形式进行宣传。医护人员耐心向过往群众讲解了高血压疾病的防控措施，并呼吁群众重视自己的血压水平，形成主动测量并定期监测血压的健康理念。
据天津市第一中心医院心血管内科副主任医师赵向东介绍，高血压在中国发病率很高，是心脏病、脑卒中、肾脏病发病和死亡的最重要的危险因素，面临如此严峻的形势，高血压的科普及诊疗变得非常重要。从整体来看，我国高血压的知晓率、治疗率、控制率呈上升趋势，但依旧处于较低水平。高血压是常见的慢性疾病，由于高血压早期症状具有隐蔽性，加上很多人对高血压知识了解不多，自我保健意识不强，所以直到高血压引起较严重的临床症状时，才会就诊，但疾病易对人们造成不可逆的危害。开展义诊活动旨在普及疾病防治知识，提升治疗效果，希望通过此类活动使我市广大人民群众充分了解高血压疾病，形成正确的认知，建立科学防治的理念，做到未病先防，有病早医”。建议群众合理饮食、戒烟限酒、适当锻炼、保持心理平衡、提倡家庭自测血压、管理高血压等对防治高血压具有重要意义。
为了配合“五月血压测量月（May Measurement Month，MMM）”项目的开展，全球70多个国家陆续发起“Because I say so”（为爱发声）公益活动，旨在强化公众血压测量意识，呼吁社会公众为爱发声，提醒身边的人定期测量血压，关注血压健康，不让高血压这个“隐形杀手”继续伤害所爱的人。（津云编辑张旭）
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