痤疮是青春期常见病，易复发或加重，影响容颜，令人烦恼。其发生与雄激素、皮脂腺和毛囊感染有密切关系。中医认为，痤疮是脾经热盛、脾胃湿热，或平时嗜食辛辣肥甘，导致血热毒盛、湿瘀郁结于颜面而成的。

现推荐一个安全有效的清洗方：取生姜50克，切片，加水适量，煎煮30分钟左右，水温适宜时，用清洁纱布蘸洗面部，每天早晚各1次。连用1~2月，痤疮就会减轻或逐步消失，除了痤疮，此方对雀斑及干燥性皮肤等也有一定效果。

生姜性温，味甘辛，具有散寒、发汗、排毒功效。研究表明，生姜成分能促进气血运行，有利于毛孔开放，排出皮脂分泌物，同时对多种病菌（尤其是癣菌）均有较强的杀灭效果。临床应用证明，生姜外搽对白癜风、斑秃、手癣均有一定治疗效果。上方用热姜水清洗面部，有促进面部血液循环、杀菌消炎作用，轻、中度痤疮者可以试用。有报道称，以生姜10克水煎，连服1~2月，能使痤疮慢慢消退、皮肤变得光滑。所以，痤疮患者可酌情内服、外洗结合。如痤疮皮损严重，则不宜采用上法，应及时就医。

生活中，痤疮患者要注意保持精神愉悦，不熬夜，禁吃辛辣，少吃油腻食物。▲