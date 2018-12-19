血压太调皮，控制要分类

每时每刻血压都在波动。当其波动幅度和频率发生较大非生理性变化时，称为“异常波动”，需按照不同类型，采取针对性缓解措施。

血压昼夜节律异常。正常人夜间血压（晚10点至第二天早8点）较白天血压（早8点至当日晚10点）下降10%~20%，为杓型波动。如果波动小于10%，为非杓型；大于20%为超杓型，夜间血压高于白天血压则为反杓型。若晨起血压高于夜间平均血压30%，称为晨起高血压。

非杓型患者可在晚间进行适当的有氧运动，选用长效降压药物；超杓型患者，除体育锻炼外，清晨要服用长效降压药，如白天血压仍不理想，可选择长效+中短效药物的组合；反杓型患者，可把长效降压药的服药时间安排在下午、晚间或睡前，若夜间血压仍不理想，可睡前加用中短效降压药物。

与体位有关的血压波动。在卧位变为直立的3分钟内，收缩压下降超过20毫米汞柱，或舒张压下降超过10毫米汞柱，为体位性低血压。体位性高血压指卧位转直立的3分钟内，收缩压升高超过20毫米汞柱。另一种是体位性低血压合并卧位高血压，即卧位时收缩压超过140毫米汞柱和（或）舒张压超过90毫米汞柱。

有体位性低血压者，起床或站立时动作要缓慢；体位性低血压合并卧位高血压者，应减少白天的卧床时间，休息采取坐位，夜间睡觉适当抬高床头。如果晨峰血压高，早晨醒来先卧床一会再缓慢起床，起床后不做剧烈活动，晚上服用长效缓和降压药物。

餐后低血压。指饭后2小时内，收缩压较餐前下降20毫米汞柱以上，或下降幅度不大，但出现餐后心脑缺血症状。此类患者应餐前进水，少食多餐，餐后散步，餐中禁酒，避免餐前服用降压药物。

隐匿性高血压。指动态血压或自测血压升高，但诊室内测血压却正常。隐匿性高血压发生率会随年龄增长而升高。由于隐匿性高血压危害与持续性高血压类似，治疗也应与持续性高血压相同。

白大褂高血压。指一见大夫血压就升高，回家后血压正常。白大褂高血压者的器官损害和死亡风险显著高于血压正常人群，应在医生指导下进行控制。