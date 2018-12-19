热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

血压太调皮，控制要分类

武汉市中心医院心血管内科副主任医师 陈 玲

2018年12月19日09:12 来源：人民网-生命时报

每时每刻血压都在波动。当其波动幅度和频率发生较大非生理性变化时，称为“异常波动”，需按照不同类型，采取针对性缓解措施。

血压昼夜节律异常。正常人夜间血压（晚10点至第二天早8点）较白天血压（早8点至当日晚10点）下降10%~20%，为杓型波动。如果波动小于10%，为非杓型；大于20%为超杓型，夜间血压高于白天血压则为反杓型。若晨起血压高于夜间平均血压30%，称为晨起高血压。

非杓型患者可在晚间进行适当的有氧运动，选用长效降压药物；超杓型患者，除体育锻炼外，清晨要服用长效降压药，如白天血压仍不理想，可选择长效+中短效药物的组合；反杓型患者，可把长效降压药的服药时间安排在下午、晚间或睡前，若夜间血压仍不理想，可睡前加用中短效降压药物。

与体位有关的血压波动。在卧位变为直立的3分钟内，收缩压下降超过20毫米汞柱，或舒张压下降超过10毫米汞柱，为体位性低血压。体位性高血压指卧位转直立的3分钟内，收缩压升高超过20毫米汞柱。另一种是体位性低血压合并卧位高血压，即卧位时收缩压超过140毫米汞柱和（或）舒张压超过90毫米汞柱。

有体位性低血压者，起床或站立时动作要缓慢；体位性低血压合并卧位高血压者，应减少白天的卧床时间，休息采取坐位，夜间睡觉适当抬高床头。如果晨峰血压高，早晨醒来先卧床一会再缓慢起床，起床后不做剧烈活动，晚上服用长效缓和降压药物。

餐后低血压。指饭后2小时内，收缩压较餐前下降20毫米汞柱以上，或下降幅度不大，但出现餐后心脑缺血症状。此类患者应餐前进水，少食多餐，餐后散步，餐中禁酒，避免餐前服用降压药物。

隐匿性高血压。指动态血压或自测血压升高，但诊室内测血压却正常。隐匿性高血压发生率会随年龄增长而升高。由于隐匿性高血压危害与持续性高血压类似，治疗也应与持续性高血压相同。

白大褂高血压。指一见大夫血压就升高，回家后血压正常。白大褂高血压者的器官损害和死亡风险显著高于血压正常人群，应在医生指导下进行控制。

(责编：李轶群、杨迪)


推荐阅读

早起的人会越来越年轻   闹铃响了好几遍才睁开眼睛起床，洗漱化妆，匆忙上班，这种被时间追赶的感觉，不仅让自己很累，还会导致大脑运转不畅，工作效率低下。何不试着早起，研究发现，早起的人更有活力，更显年轻。【详细】

3种"根菜"有助防秋燥 晚饭有个黄金比例   在秋季，人们的饮食应以“酸、甘、润”为主，少食辛温发散之品。同时，他还推荐，三种广东人常吃的根茎类蔬菜其实有润肺防燥的功效，可以适当多吃。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn