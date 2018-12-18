被忽视的干眼: 逐年高发且呈年轻化

经常加班、熬夜，你会不会总觉得眼睛干涩、有异物感？玩手机、看电脑后，你会不会总觉得看东西模糊、眼痒且易疲倦？开车时，你会不会总觉得怕风、畏光，眼皮发沉？千万别以为这只是简单的用眼过度，很有可能是干眼在“作怪”。

“干眼是较复杂的眼科疾病，指任何原因造成的泪液质、量或动力学异常，导致泪膜稳定性下降，并伴有眼部不适或眼表组织病变特征的多种疾病的总称。轻度症状大多为干涩、酸胀、刺痛等，一旦发展到中重度，患者的眼睛会伴有灼烧感、睁不开、视力下降等现象出现。同时，在眼表环境的改变下，患者的角膜也会出现损伤，如果不进行有效治疗，极端严重的甚至会导致角膜溃疡和穿孔。”青岛眼科医院角膜病科主任董燕玲在青岛眼科医院与和铂医药日前举行的干眼临床试验研究者会上介绍说。

症状诱因繁多 患者已多呈年轻化

近年来，长期坐在电脑前办公、使用移动终端的人越来越多，被干眼困扰的患者也在不断增加。根据临床经验和流行病调查，国内干眼的发病情况越来越普遍。据中华医学会眼科学分会角膜病学组在2013年发布的《干眼临床诊疗专家共识》显示，干眼在我国的发病率大约在21%至30%，已成为影响人们生活质量的常见重要眼表疾病。

“青岛眼科医院角膜病科一年门诊量大约3.5万人次，其中有干眼症状体征的患者近1万人次，也就是说接近三分之一的患者人群有干眼治疗需求。”董燕玲说，其中大部分人都是受当前生活和工作环境的影响，比如长期处于室内暖气环境、频繁接触显示屏、黑暗中玩手机、佩戴隐形眼镜、做过角膜屈光手术等原因，目前干眼患者已由年龄大人群，转变为越来越多的年轻人。“除以上原因外，容易引发干眼症状的因素还有很多。在我国发病率也会受到地域的影响，较潮湿的一些南方地区相对好一些，像北方、西北这种环境干燥的地区，发病率会相对高一些。还有就是年龄大的女性会更多一些，这跟性激素有关。另外，比如糖尿病、抑郁症和高血压患者，长期服用的一些药物，也会引起干眼症状。”董燕玲称。

被问及干眼的病因，董燕玲进一步解释说：“人的眼睛里有一种保护层，叫泪膜。它分为三层，表面是脂质层，主要作用是减少蒸发，并为眼球表面提供润滑作用；中间是水液层，其作用是使氧能弥散到角膜组织，并携带无机盐类、代谢产物、葡萄糖、溶菌酶、乳铁蛋白及免疫球蛋白等；最深层是糖蛋白粘液层，其功能是通过上皮的微绒毛，覆盖于疏水性的角膜和结膜上皮细胞的表面，使水分均匀分布于结膜、角膜上。泪膜通过眼睛的眨动逐渐形成，当它造成损伤后稳定性产生变化，干眼的症状也就随之而来了。”

治疗+预防 多手段控制干眼症状

随着患者数量的增多，需求也在增加，干眼的重视程度也在逐年增高。据董燕玲介绍，治疗干眼目前临床上应用最广泛的还是替代疗法，即用人工泪液补充患者泪液不足的情况，但是这并不是针对发病机制的治疗，只能带来暂时的缓解，所以远远还不够。

“我们已经知道干眼的诱因有很多，就可以挑其中能预防的先来进行。比如以视频终端综合征为例，无论是年轻人还是老人，爱看手机的、看电脑的等等。这些病人已经有意识，并且来到了医院，医生在治疗的同时也会告诉他们，该如何去预防。”董燕玲说。针对干眼，首先还是要在日常生活中加强预防，提高对眼睛的自我保健意识减轻症状。如平时注意精神放松，感到眼睛疲劳时进行适当休息；同时尝试使用热敷、熏蒸、人工泪液等办法。

她还提醒患者，如果觉得眼部不适感加重，应尽快就医诊治。目前，青岛眼科医院针对患者一直采取多元化治疗。除常规的治疗方法外，还专门引进了“干眼治疗室”，“干眼治疗室”是一种为干眼患者治疗特地设定的房间，患者可以在房间内进行相应的物理治疗。“如果病情非常严重的，我们还会采用颌下腺移植，就用分泌唾液的腺体去移植到眼部，让患者去产生液体给眼睛增加湿度。”

此外，董燕玲特别指出，就目前来说，干眼不能被完全治愈。“但随着科技的进步，我们希望研发出的新药，能从根上去改善，这也是作为眼科医生的一个终极目标。”她还希望患者一定要坚持治疗，因为干眼还是会反复发作的，所以需要大家提高意识。“比如以睑板腺功能障碍相关干眼的治疗为例，医生会告诉患者，一个固定的疗程是多长时间，大约经过多久才会起效。根据症状的不同，患者的疗程也不一样。医生都会在治疗上对患者进行一定的指导。”

治疗方法寻求突破 为患者谋“福音”

“现在，有很多人不了解干眼是一种需要治疗的疾病，而仅仅以为是眼睛干，只是使用普通的眼药水去对待，这种观念是错误的。”和铂医药首席产品开发官陈小祥表示，目前临床上仍需要更多的治疗药物，以及更有效、安全的治疗方法。

董燕玲也认为，对于严重的患者，人工泪液的作用不大，我国在干眼研究方面还需进一步探索。目前一般的抗炎治疗主要是采用糖皮质激素、非甾体类抗炎药等，而国外获批的针对干眼炎性机制的干眼治疗药物均未进入中国研发和上市，相对来说国内的治疗选择药物比较有限。“在治疗研究上，因为国内近年来没有针对干眼机制的新药物研发，更多的治疗手段都具有一定的局限性。因为特有的一些难点，干眼研究非常容易失败。”此次青岛眼科医院与和铂医药在干眼临床试验研究会进行签约，就是旨在共同研发通过免疫机制抗炎治疗干眼的生物药，并在青岛进行二期临床试验，从而推动该疾病的技术革新与治疗手段的突破。

“此次合作希望能在干眼领域合作开发出新的治疗药物，满足广大患者的治疗需求，同时为干眼领域的研究积累更多经验。”在和铂医药创始人、董事长兼首席执行官王劲松博士看来，和铂医药拥有资深的临床开发团队，还可以引进全球范围内先进的干眼临床研究技术，而青岛眼科医院有丰富的临床实践和研究经验，双方的这次联合会为干眼患者带来“福音”。

最后，董燕玲表示，此次科研探索研究还计划招募100名中、重度干眼症患者，将分为治疗组和对照组,并对于患者的主观感受，如眼部灼烧，疼痛等，以及反应眼部可能器质性改变进行检查，如泪膜破裂时间，角膜染色等，旨在针对干眼发病机制研究出切实有效的干眼治疗新药物。（董童）