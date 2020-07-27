本期科普专家介绍：丁辉，海南省眼科医院 近视屈光专科 副主任医师

近视激光手术已经是大众耳熟能详的摘镜方法。目前市面上名称多样的手术方式又该如何选择，是困扰准备摘镜人群的问题。那么接下来让我为大家解答如何选择激光手术。

什么是近视激光手术

近视激光手术是通过使用激光精确的切削掉部分角膜组织，使角膜表面形态发生改变，提高裸眼视力，从而实现摘掉眼镜也可以看得清晰的一种手术方式。

近视的发生是由于眼球的前后径长度大于正常人，而变长的眼球是不能缩短的，所以近视不能从根本上被治愈，但是为了摘掉眼镜、提高裸眼视力，可以通过手术的方式来实现。

近视手术有哪些

简单说来，近视激光手术可以根据角膜上切口的大小进行分类，分为小切口的全飞秒SMILE手术，大切口的半飞秒FS-LASIK手术以及不做切口的表层手术。

如何选择适合你的手术方式

全飞秒激光小切口基质透镜取出术（SMILE术）：SMILE手术的手术创口仅有2mm，具有手术过程轻柔、舒适，术后恢复快，角膜完整性好，不存在角膜瓣并发症风险，术后视力稳定，手术安全性高，术后干眼发生率低等优点，适用于有参军、警察、运动需求的手术人群。

飞秒激光辅助准分子激光原位角膜磨镶术（FS-LASIK术）：FS-LASIK术简称半飞秒LASIK术，因采用飞秒激光替代刀片制作角膜瓣，大大的提升了手术的安全性和精准度。术后恢复较快，视觉质量较好，但因为角膜瓣的制作使得角膜完整性下降，角膜创口＞20mm，并且术后角膜在受到冲击的情况下会出现角膜瓣损伤的并发症，因此，角膜的安全性低于小切口手术方式。

表层手术（PRK/LASEK术）：表层手术不产生角膜创口直接使用准分子激光对角膜进行切削，但此种手术方式仅适用于低度近视的矫正，并且存在术后视力恢复慢，术后激素用药时间长，角膜混浊发生率相对高等缺点。

基于以上各种手术特点分析，目前临床上全飞秒小切口手术已成为近视激光手术的主流术式，越来越多的患者为追求更高的角膜安全性而选择全飞秒SMILE手术。在专业领域内，全飞秒SMILE术也因其良好的手术稳定性而得到广泛的认可。可以说全飞秒SMILE术为近视激光手术开启了全新时代。