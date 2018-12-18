何时射精，可自己控制

男性最常见的性问题是早泄，即在性交过程中射精发生得太快，不符合本人或伴侣的期望。虽然主诉时说的是“时间太短”，但问题的实质是对射精的控制能力差。男性好像很难决定射精应该在何时发生，至少1/3的男人有这类问题，但其实射精是可以自己控制的。

射精控制力强的人，在任何情况下都能享受高水平的性唤起，并选择何时射精；不能控制射精过程的男性，性兴奋由“零”扶摇直上很快达到性高潮，通常没有明显的平台期，很快结束“战斗”。射精控制力较差的人，通过8~12周的治疗和训练，80%的人可以学会控制。

射精控制力的建立离不开两种能力：一是充分专注于性唤起和紧张感觉的能力；二是为防止或延迟射精而改变行为的能力。男性在平台期（实际上是射精控制期）内，可以通过行为改变来影响射精发生，具体包括：

深呼吸练习。深呼吸可以帮助男子驱散性唤起，有助于射精的控制。深呼吸时，可以把肚子看成一个气球，吸气后就会鼓起来，呼气后就会瘪下去。一旦掌握，尽量多做这种练习，特别当自己自慰或伴侣刺激暂时停下来时要深呼吸几次。性交过程中也可以安排这种深呼吸训练。切忌心急，一急呼吸就浅，心跳加速也会让射精加速。

自慰练习。男性自慰的方式多种多样，最经典的是单手沿阴茎干前后捋动或摩擦，训练射精控制能力时以此方式最理想。

停止-刺激训练。一旦意识到射精感觉迫近时就应停止刺激，让性唤起水平充分消退，但又不致于使勃起消失，停止10秒、30秒、90秒不等，要看个人的具体情况来定。停止时，可以与伴侣简短交流，以保持双方情感联系；放松和享受减退、唤起的感受；体验射精控制的感受；或躺在那儿什么也不做。

另外，有意识地放慢节奏、调整角度等，对控制射精也有帮助。反复做这些练习，可以达到锻练目的。需要注意的是：

1.练习时间。只要双方都高兴，男方勃起也没问题，最好每周练习３次以上。关键是不要强迫自己勃起，如果勃起有困难就减少训练次数，如每周２次。

2.注意力集中。把注意力集中在阴茎和阴囊上，感受其肿胀、充实、激动或其他感觉，男性在这个过程中不要操心或畏惧射精过快、伴侣失望、伴侣是否乐意帮助练习等问题。一旦注意力分散或转移，就要立即重新集中起来，这样才能保证实践的有效性。

3.练习时射精怎么办。不做练习时，可以按照自己的愿望射精，只要不影响练习时的勃起能力就行。最好不要因为性交安排而影响原订训练计划的实施。如果男子想在训练结束时射精，尽可随意，但要注意集中体会自己的感觉，并使刺激保持在较低的水平上，不要让它发生得太快。