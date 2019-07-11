很多男性觉得只要身体健康，性功能自然会好，所以较少关注自己的阴茎健康。但如果你没有给予阴茎正确呵护，它可能出现很多问题。最近，美国“健康网”刊文总结，下面这些习惯可能会带来伤害。

1.忽视异常情况。阴茎颜色一般和身体其他部位皮肤差不多，勃起时颜色会加深一些。如果阴茎出现了包块、皮疹、水痘，或者颜色无故发生变化甚至尿血，绝不能忽视。这些也许是性传播疾病、细菌感染、过敏或者其他一些疾病的症状。

2.不常清洗。阴茎是男性唯一长在体外的器官，再加上阴茎四周汗腺丰富而又长期不见天日，容易滋生细菌和真菌。如果不常清洗，特别是夏季，阴茎容易出现潮红或股癣之类的感染，并产生异味。男性应每天清洗阴茎，尤其性爱后。有包皮时，应注意翻开洗干净。

3.局部潮湿。男性阴部潮湿、受热，容易滋生细菌，应保持阴部凉爽干燥，特别是在炎热天气。洗澡后擦干阴部，平时宜穿透气的棉质内裤。紧身内裤会影响阴部血液循环和散热，如果运动时穿着弹性紧身内裤，运动结束后应及时换下。

4.性爱动作太用力。有些性爱体位容易对阴茎造成较大压力，比如女上男下的姿势，如果阴茎位置没有找准，女性又突然施压，可能导致阴茎折断或弯曲。阴茎折断会引起剧痛，多数情况需要手术修复。采用女上男下姿势时动作宜轻缓。另外，男性酒后对身体的控制力减弱，酒后性爱尤其应注意保护阴茎，或者暂时不性爱。

5.乱服药。市面上有种类繁多的非处方药品和保健品，如果只是为了增加性爱乐趣服用性药，在药的刺激下纵欲，反而可能伤身，也会累及阴茎。

6.自慰过度。不要被“自慰无害论”误导，过度自慰可能导致男性和女伴性爱时延迟射精，甚至不射精。阴茎习惯了手的刺激，性爱时可能难以达到高潮。出现这些情况或其他不适症状的人，建议减少自慰或戒掉自慰。

7.长期忍精不射。有些男性认为，杜绝射精可以蓄积能量，让身体更强壮，但如果男性长期忍精不射，可能引起前列腺炎。成年男性保持每一两个星期射精一次，一般不会损害健康。

8.运动伤害。男性进行体育运动时如不注意保护，比如飞来的球或与其他人碰撞，可能导致阴茎擦伤、撞伤。长时间骑车也会使性器官受到压迫，所以最好减少骑车时间和频次。▲