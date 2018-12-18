外向友好的男人性爱频

男人的“性福”不仅与体格有关，还和性格有关。根据澳大利亚一项新研究，那些性格更外向、情绪更稳定、友好且责任心强的男性，性爱更频繁、子女也更多。换言之，他们更“性福”。

该研究由澳大利亚昆士兰科技大学研究人员组织开展，报告发表于《个性与个体差异》杂志上。研究团队从2016年澳大利亚在线调查收集并分析数据，共涉及3000名男性和1500名女性。调查参与者在线回答了一系列社会人口学问题，并接受了小型“大五人格测试”，以判断他们的性格类型。结果发现，参与者的性格差异与性爱频次及繁衍儿女方面的差异有关。无论男女，外向性格的人性爱频率都更高。男人的某些特定性格组合，似乎可导致性爱更频，这些性格组合包括：外向友好的、外向有责任感的、友好且有责任心的。外向但比较保守的男人子女更多，而友好的女性子女更多。

历史经验表明，有竞争力的性格优势提升了人们在就业、体育、艺术等方面成功的可能性，最终提高了其生存率。而该研究表明，这一点同样适用于性爱和繁衍方面。研究人员、昆士兰科技大学行为经济学家史蒂芬·怀特说：“男人的特定个性组合，会给他们带来性爱和生殖方面的优势，但这种现象在女性当中并不存在。” ▲（李 伟）