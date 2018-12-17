吃饭细嚼慢咽的8大好处 想长寿就得这么吃

“民以食为天”，今日，吃饭已经不仅仅是饱腹，如何吃得健康成了我们吃饭的新标准。如果我们在吃饭的时候做到这些，我们的身体健康就有了保障，而且还能长寿。

一、营养师讲吃饭——慢

我们知道食物经过口腔进入到胃肠道，然后胃肠道向大脑发射一个信号，告诉大脑是否已经吃饱。也就是说，当我们的胃已经感觉到饱时，这个信号要传递给大脑，让大脑反应过来说“哦，我已经吃饱了，不能再吃了”是需要一定时间的。经过研究发现，这个传导时间大约是15-20分钟，这也正是为什么我们要降低吃饭速度的原因。

我们吃撑后，需要更多的胃酸及消化液来消化这些食物，同时，胃肠蠕动也会受到影响，这样很容易伤害到我们的胃肠道。同时，吃了过多的食物，摄入的热量也会增加，久而久之，会导致肥胖。还有一个危害就是胃“扩容”了。胃属于平滑肌，具有伸缩性，长期吃撑后会增加胃容量，让你感觉总是吃不饱从而形成过量饮食的习惯。

二、细嚼慢咽8大好处

1、用餐时充分咀嚼

细嚼30秒能使致癌物质的毒性降低。咀嚼时唾液的分泌能降低亚硝酸化合物对细胞的攻击，改变细胞突变计划，对于化学合成剂、防腐剂等食品添加剂带来的危害，也有明显的解除作用。唾液还能中和、消除食物中的致癌物质。

2、为肠胃减负

细细咀嚼能使食物与唾液充分结合，唾液有帮助和促进食物消化的功能，而且多次咀嚼能把食物磨碎，胃可以在一个宽松的环境里边工作边享受。已经感到胃部不适的人更应该细嚼慢咽。

3、唾液是身体的“自助药房”

咀嚼并不仅仅是为了咽下坚硬的食物，关键是能产生大量的唾液。唾液是设在我们体内的“自助药房”，用餐时狼吞虎咽，等于置身于这个“巡逻队”的防守范围之外。

4、保持青春

细嚼促进了面部的肌肉活动，局部地区血液循环质量提高，肌肤代谢运动活跃，自然面色红润、皱纹少少。充分咀嚼还能刺激腮腺，促进胰岛素的分泌，调节体内糖的代谢，降低血糖数值，预防并有助于糖尿病的治疗。

5、咀嚼次数越多越聪明

咀嚼能锻炼脸部肌肉，激活大脑。血液源源不断地输往脑部，脑细胞间信息往来频繁，由于刺激作用，脑的荷尔蒙分泌增多，大脑的思维能力和工作效率显著提高。据美国医学专家的研究统计，咀嚼少的儿童智商普遍低于以耐咀嚼食物为主的儿童。

6、赶跑龋齿

进食时口腔呈酸性，这种环境很适合龋齿菌滋生，牙齿表面的钙和磷也开始溶解。咀嚼后唾液大量分泌，中和了口腔里的酸，龋齿菌逃走了，牙齿保住了，钙和磷的溶解也被扼杀了，牙齿无坚不摧，一切太平。

7、口腔保洁员

口腔内经常存在着大量细菌，但口腔内的伤口很少会感染，这也是咀嚼的功劳。咀嚼时分泌的唾液，不仅含有溶菌酶，而且含有其他抗菌因子，如免疫球蛋白等。它们是空气或水中多种细菌的天敌，能阻止细菌的停留，不让它生长繁殖。

8、简单瘦身

人的饥与饱反应，并非完全取决于胃本身的空虚和充盈，而是受下丘脑的控制。当食物经胃消化吸收后，血液中的糖类和氨基酸等物质的浓度升高，大脑接到这个信息后，饥饿感消失，就会喊“CUT”，然后我们放下筷子。如果不经过仔细咀嚼，吃得太快，胃还来不及消化吸收，一系列反应都慢一拍，就会吃掉过多的食物。

三、吃好饭做到5点

1、荤素搭配

如果肉食吃得多，蔬菜吃得少，那么蔬菜里的维生素和膳食纤维就不能充分被人体吸收，而这两种营养素也是人体每日所需的，而且肉食虽然好吃，但高蛋白、高脂肪往往会让人消化不良，这就需要蔬菜里的维生素和膳食纤维来中和一下，更好地被人体吸收利用，将食物的营养吸收最大化。营养学家建议，每顿饭荤素比例达到1：4，才是最好的饮食方式。

2、吃饭先喝汤

吃饭时候先喝一口汤。一方面汤可以滋润食道，使我们进食的时候有助下咽，而且汤里的营养非常丰富，因为相对其它烹饪方式，汤经过熬制后，食物里的营养可以最大化地溶解在汤里，所以说汤是餐桌上最有营养的一道膳食。吃饭时先喝汤，还可以快速增加饱腹感，这样我们再吃菜的时候就可以控制住食量。

3、必吃早饭

人体在经过一夜睡眠后是急需补充能量的，而能量的来源就是食物，所以早饭对我们来说是不可或缺的。没有食物提供能量，整个人会有种有气无力的感觉，做任何事情都难以百分百投入，肠胃里没有食物消化，会导致胃液分泌增多，伤害胃黏膜，导致肠胃容易受损。很多胃病患者都是因为不吃早饭导致的。

4、晚饭吃得少

早饭要吃饱，午饭要吃好，晚饭要吃少，但是很多人往往都会倒过来，除了午饭会正常吃，早饭不吃，晚上则是美餐一顿。

其实晚饭是一定不能吃多的，因为人体经过一天之后到了晚上，身体的新陈代谢往往就会减缓，全身血液难以像白天那样快速流通，这就导致晚上如果吃完饭后，肠胃消化能力比白天是要减弱的，所以晚上如果不吃少的话，就很容易会发胖。

另外，如果晚上吃得多或者吃得迟的话，在睡眠的时候，肠胃来不及消化这些食物，导致第二天起来还是不怎么饿，让很多人第二天会没有食欲吃早饭，也影响到第二天人的状态。

5、饭后动一动

吃完饭最好应该动一动。因为吃完饭后，大脑中的血液会大量涌向肠胃，来帮助肠胃消化，这就导致大脑因血液不足，出现头晕犯困现象，有的人还很容易睡着。一旦睡着，本来需要消化食物的肠胃也被迫“停工”，导致食物堆积在肠胃里，容易转换成脂肪，致人发胖，而且也会影响到下一顿饭的食欲。（人民健康网崔元苑综合）