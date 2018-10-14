生活方式好，记忆力才好

受访专家：北京医院老年医学教授、北京医院老年医学研究所原所长 高芳堃

年纪大了，不少老人都出现买菜算错账、出门丢钥匙、儿女的提醒记不住等现象……如果长期记忆力衰退，要找找原因并注意生活方式的调整。

高血压。北京医院老年医学教授、北京医院老年医学研究所原所长高芳堃向生命时报记者介绍，高血压的患者到一定病程时，会出现脑动脉硬化并逐渐加重，易引起脑部组织缺血和梗塞。时间一长，相应部位脑组织所支配功能出现明显障碍。所以，老人要注意经常测血压，避免心情剧烈起伏，并坚持服降压药。

打鼾。老人打呼噜严重，可能患了阻塞性睡眠呼吸暂停综合征。60岁以上老人发病率达30%，75岁以上发病率甚至超过50%。老人的睡眠呼吸暂停问题，会造成白天嗜睡、注意力不集中、记忆力减退等。高芳堃提醒，打鼾老人可尝试调整生活方式，如戒烟限酒、睡觉侧卧。

甲亢。患甲亢时间长，可能出现神经衰弱、易亢奋、失眠等症状，严重者记忆力减退，常忘记物品存放地点，大脑长期处于弱兴奋状态，活动不能持久，易疲劳。建议谨遵医嘱服药，少食多餐，避免辛辣刺激食物和烟酒，此外还要控制高纤维食物的摄入。

甲减。甲状腺机能减退的老人多有精神抑郁、记忆力差、反应迟钝等表现。注意饮食上忌吃海鲜、辣椒等，黄豆、卷心菜、油菜、木薯、核桃等也会引起甲状腺肿大。

缺乏维生素B12。随着年龄增加，人体难从食物中吸收足量维生素B12。带有易患老痴基因且缺少维生素B12的老人，记忆力衰退最快。维生素B12多存于动物类食品中，如牛羊猪肉。老人可在医生指导下服用维生素B12补充剂，建议每天摄入2.4微克。

抑郁。严重抑郁会导致脑细胞减少，记忆力快速下降。规律运动、家人关心、老友聚会、参加社会活动，都对预防老人抑郁有一定作用。老人平时不妨下下棋，玩些填字游戏，参加老年大学课程。

睡眠不足。老人睡眠浅、容易醒，睡眠质量普遍不高。睡眠不足可带来记忆力下降、头晕、乏力等问题，长期如此会加速老痴发生。建议老年朋友设置固定入睡时间，睡前2小时不吃东西，保持卧室安静且光线、温度适宜。