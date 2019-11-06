国家老年医学中心、北京医院神经内科主任医师 高 平

上了年纪，记忆力都会有所减退，有些老人担心自己可能患上老年痴呆症。实际上，记忆障碍确实是老痴的最早征兆，但导致记忆障碍的原因很多，比如正常衰老、情绪障碍、甲状腺功能低下等。其中，最容易与老痴混淆的是正常衰老。

健忘可以是衰老的正常部分。随着年龄增长，身体各部分包括大脑，都会发生变化。所以很多人感觉学习新事物需要更长时间，记忆力大不如前，常常叫不出老朋友的名字，或找不到眼镜、忘带钥匙等。但这些症状通常是轻度健忘， 而不是严重的记忆力问题，与老痴有本质区别。

所以，如果只是出现记忆力减退，不要盲目担心，大脑的功能包括语言、记忆、视空间、情感、人格、认知等，至少有2~3项受到损害才能认定为是老痴。

目前认为轻度认知障碍，是一种介于正常老化与痴呆之间的状态，患者出现与其年龄不相称的记忆力或其他方面认知功能下降，不够痴呆的程度、又有别于正常老人，就叫轻度认知功能障碍。这部分人群比普通老人更易转化为老痴，要注意进行早期干预，抓住最佳治疗期，应引起高度重视。如果觉得自己或家人最近记忆力下降明显，特别伴有其他脑功能障碍，例如语言功能障碍或定向力障碍等，及时就医。一旦被确诊，也不要太过沮丧和悲观，保持积极心态很关键。通过科学手段治疗，患者可以做到改善认知功能、提高生活能力、延缓疾病发展。（总第51期）▲