爱忘事，做个记忆筛查

受访专家: 中国康复研究中心心理康复科主任 刘松怀

父母上了年纪，变得常爱忘事，过去的事记得清，眼前的事过会儿就忘。不少人认为这是衰老的正常现象，但是老人记性变差可能与某些疾病或情绪问题有关。因此，建议子女最好带爸妈到医院做记忆筛查。

中国康复研究中心心理康复科主任刘松怀告诉《生命时报》记者，如果老人总是爱忘事，容易丢东西，发生不久的事怎么也记不起来，或者本来没有发生的事情冤枉别人，搞不清时间，分不清自己在什么地方，影响正常生活，就需及时去医院检查。

记忆力出现病态减退，并伴随其他认知功能障碍，是某些脑部疾病的反应。比如阿尔茨海默病的早期表现就有记忆减退，还有血管病痴呆、路易体痴呆、额颞叶痴呆等。一些脑血管病和脑损伤患者，记忆力和认知判断也可能有不同程度下降。

此外，还有某些非脑部病变，比如甲亢或甲减等，也能使老人记忆力减退。人在某种不良情绪状态下，记忆力也会变差。一部分老年抑郁症、焦虑症患者也会记性差。

医院的记忆筛查量表有很多种，比如临床记忆量表、韦氏记忆量表、老年认知功能量表等。最基础的量表是简易精神状态检查量表，用来对记忆、认知功能和行为能力作快速筛查。

检查很简单，老人在医生指导下20分钟左右就能完成，衡量程度也和文化程度有关。它包括短时记忆、常识记忆、时间记忆、空间记忆、命名、听说能力、执行能力、空间操作等十几项测评。比如问今天星期几、现在在哪个城市、家里有几口人等。如果医生发现了一些问题，还要做进一步的临床检查，比如有数百条检查项目的韦氏记忆量表，包括图形记忆、视觉记忆、联想记忆、定向记忆、触觉记忆、理解记忆等更加系统的评估，或做脑部医学影像检查。

不过，不是所有记忆减退都是病，老人学习东西的速度一般比年轻人慢；同时做几件事情也比较困难，只能集中做一两件；有时忘掉一些事情的细节，但别人提醒还能想起来。这些都是正常的记忆衰退，不必太担心。

刘松怀提醒，做记忆筛查应像体检一样，60岁以上老人每半年或一年要到医院精神科、心理科或神经内科进行检查。

即使是健康的老人，也有必要做记忆筛查，给自己留个档案。一旦以后记忆力衰退了，能给医生提供参照进行比对。如果发现一些疾病征兆，也可以早预防早治疗。早期可通过药物，也可通过认知康复训练，减缓疾病发展速度。比如，给老人读短文章，请他们回忆某些内容，训练注意力和记忆力；或者用拼图游戏、手工串珠、走迷宫图、搭积木等形式，训练空间记忆和执行能力。