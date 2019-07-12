记忆力减退、反应慢？你可能得了甲减

杨琳（化名）两年前研究生毕业阶段一度嗜睡、心悸、浮肿、焦躁，对生活缺乏兴致，直到她参加一次聚会，朋友认为她脖子有一些肿大，并嘱咐她一定要去医院做检查。检查结果是甲状腺Ⅱ度肿大，有明显的甲状腺功能减退症（简称“甲减”）。杨琳表示，因为之前对甲状腺疾病相关知识的匮乏，并未联想到可能是甲状腺的问题，而单纯地将之视为身体在高压环境下的一种临时反应，没有充分重视。

甲状腺疾病隐匿程度高，症状不太典型，公众对该疾病的知晓率和该病的规范治疗率都偏低。中华医学会内分泌学会最近针对全国31省（区、市）的调查结果显示，我国甲减的患病率是13.95%，甲亢的患病率是1.22%，这是发病率比较高的两种甲状腺疾病。

中日友好医院内分泌科主任医师蔡晓频告诉中国青年报·中国青年网记者，甲减如果长时间拖着不看，最严重的后果可能发展成黏液性水肿昏迷、心包积液等疾病，其中黏液性水肿昏迷的死亡率高达50%以上。

甲状腺是一个只有大拇指指甲盖大小的器官，但是却被比喻成人体的“发动机”，因为甲状腺分泌的甲状腺激素会随着血液运行到身体的各个组织，负责人体的能量代谢、维持体温，保证心脏、大脑、肌肉等组织器官各尽其职。

由于甲状腺激素会影响到身体的其他器官，所以蔡晓频经常会接到其他科室转来的患者。这些患者有的因为便秘而去看消化科，有的因为心跳变慢而去看心内科，也有的人因为低血钾软瘫（这是甲状腺功能亢进症的症状——记者注）而去看神经科……

蔡晓频表示，所谓甲减，就是甲状腺激素分泌变少了，患者具体会表现出浮肿、怕冷、体重增加、反应慢、记忆力减退、皮肤干燥等症状。中国医科大学附属第一医院内分泌与代谢病科主任、国务院特殊津贴获得者单忠艳说，如果以下11个问题中有5个回答“是”，那么就应该去内分泌科门诊就诊，以排除患甲减的可能。

1.经常感到疲倦和乏力，没有精神；

2.记忆力不好，反应迟钝；

3.不爱说话，不爱活动，胃口不好但体重没降；

4.表情淡漠，面色苍白，眼睑浮肿，唇厚舌大；

5.皮肤干燥苍白，头发干枯，指甲容易断裂；

6.比别人更怕冷；

7.常有消极的想法，容易情绪低落；

8.动作比较迟缓；

9.有时感到关节肌肉疼痛或手麻；

10.血压偏高但心跳不快；

11.血胆固醇偏高。

医生给杨琳开的药，她每天只需要服用半片。坚持服药一段时间后，杨琳的甲减症状就得到了缓解。只不过杨琳所患的桥本甲状腺炎，目前尚不能治愈，伴随终生的可能性极大，她需要一直服用药物控制病情。杨琳告诉记者，她服用的药一瓶只要25元，一瓶有100片，如果去医院买的话还能部分报销，非常便宜。

蔡晓频也表示，甲减的治疗费用都比较低。蔡晓频曾有一位患者，坚持治疗一年后，把所有发票都整理出来，发现一共花了800多元。

此外，蔡晓频还遇到一些甲减患者并不认为自己患病，但是吃了治疗甲减的药以后，症状都消失了，才明白之前的状态是病态。她建议疑似甲减患者应该去医院内分泌科进行确诊。

与甲减相对应的甲状腺功能亢进症（简称“甲亢”），则是因为甲状腺激素分泌过多，导致整个人都处于比较亢奋的状态。蔡晓频解释说，甲亢患者的具体表现是，怕热心慌、脾气比较急、食欲比较好但是体重会下降、大便次数增多、手抖等，比较严重的甲亢患者还会发生低血钾软瘫，“尤其是一些年轻小伙子，突然发现早晨起来动不了了，就有可能是甲亢，需要送去急诊”。

而对于一些老年人来说，如果忽然出现房颤、心律失常、心跳加速、心慌，也应该考虑患甲亢的可能性。老年人容易患淡漠型甲亢，患有这种甲亢的老年人可能没有那么兴奋，蔡晓频解释说，因为老年人本身感觉也会迟钝一些，所以如果心脏出问题的话，应该对甲状腺功能进行排查。

蔡晓频补充说，有一些家庭经济条件比较差的患者，得了甲亢会拖着一直不治，容易发展成甲亢性心脏病，病情再严重一些会发展成心功能不全，甚至危及生命。其实，甲亢的治疗成本和甲减差不多，所以蔡晓频建议甲亢患者要尽量及时就诊，避免病情恶化。（记者 刘昶荣）