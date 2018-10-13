稳定性冠心病新版指南发布 进一步规范临床诊疗

12日，中国2018版《稳定性冠心病诊断与治疗指南》在北京发布。相较于上一版，新版指南作出七处主要更新，涉及稳定性冠心病的诊断、检查、药物治疗等多方面，为中国稳定性冠心病患者的诊治提供依据和原则。

11日至14日，第二十九届长城国际心脏病学会议在北京召开。会议期间，中国2018版《稳定性冠心病诊断与治疗指南》正式发布。

记者从会上了解到，近10年来，由于循证医学证据的持续更新，医学界对于稳定性冠心病(SCAD)病理生理机制的认识、疾病的诊断方法及治疗手段有了更加深入的理解。

为此，中华医学会心血管病学分会介入心脏病学组、动脉粥样硬化与冠心病学组、中国医师协会心血管内科医师分会血栓防治专业委员会及中华心血管病杂志编辑委员会组织专家组，在中国医师协会副会长、中华医学会心血管病学分会主任委员高润霖的指导下，全国85位专家历经10个月，完成了对指南的更新，并于2018年9月发表于《中华心血管病杂志》。

在12日的发布会上，沈阳军区总医院教授王斌介绍了新版指南的七大主要更新，沈阳军区总医院院士韩雅玲对指南进行了详细解读。

新版指南的更新内容涉及稳定性冠心病的诊断、检查、危险分层、药物治疗等多个方面。

例如，2007版指南称为“稳定性心绞痛指南”，新发布指南称为“稳定性冠心病指南”，体现了临床医生对稳定性冠心病理解的演变过程。

新版指南还指出，对稳定性冠心病要进行危险分层，并对危险分层的方法、标准进行了详细的陈述。此外，关于稳定性冠心病的药物治疗(如抗血小板、调脂等)，该指南也给出了具体建议。

与会专家认为，中国心血管临床研究日新月异。在此版指南的更新过程中，专家们非常注重中国证据的使用。新版指南引全文共计采用了8项来自中国的流行病学研究和临床证据，其中包括2项随机对照试验，这是中国医学研究进步的标志。

在专家看来，临床指南推陈出新，将进一步规范临床诊疗行为，有助于医生为患者提供更优质的诊疗方案，使广大心血管疾病患者及医务工作者受益。(张尼)