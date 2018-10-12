不戴眼镜，近视度数加深更快

青少年近视患者不戴眼镜，度数增加的速度一点都不比戴眼镜的慢。长期不戴镜，一旦戴镜可能会出现看近看不清，俗称“小花眼”

很多家长认为，散瞳验光对眼睛有害。其实，散瞳验光主要是为了鉴别假性近视还是真性近视，防止真性近视过矫。为了验光准确，临床上常采用不同种类的睫状肌麻痹药物进行散瞳验光。儿童青少年近视患者晶状体调节功能相对偏弱，小瞳孔下验光的结果往往和散瞳验光下的结果十分接近。也有不少患儿的小瞳孔验光度数明显高于散瞳验光度数，如果不进行睫状肌麻痹验光，容易使处方过矫，而过矫的近视镜片对于近视控制十分不利，会促进近视的快速进展。对于假性近视，散瞳后的结果接近正视，近视度数几乎就没有了。对于此类患者，必须进行散瞳验光，这也是鉴别假性和真性近视的重要手段之一。散瞳验光的药物本身，除了导致眼部轻微刺痛不适以外，临床上尚未发现对眼睛有明显伤害的证据。儿童青少年近视患者每半年需要进行验光检查，以判断近视的增长速度。

一些家长认为，眼镜不能轻易戴，一旦戴上就摘不下来了，而且越戴越深。这实际上少了一个对照方，就是不戴眼镜的患者会怎么样？由于视觉模糊本身会加快近视进展速度，所以青少年近视患者不戴眼镜，度数增加的速度一点都不比戴眼镜的慢。有的孩子600度近视了，家长还不让孩子戴眼镜，幻想着度数能慢慢逆回去，或者认为不戴眼镜度数就不加深。事实上，近视患者长期不戴眼镜或不采用其他矫正方式，会导致更严重的后果。首先是生活视力不良，看不清黑板，影响学习成绩，也容易撞东西；其次是近视度数的加深速度不慢于戴镜矫正的患儿，甚至还会更快；第三是晶状体的调节功能丧失，一旦戴镜可能会看近看不清，俗称“小花眼”。由于长期不戴眼镜，晶状体的调节功能丧失殆尽，矫正后看远清楚了，看近往往表现为“花眼”状态。对于此类患者，要在矫正近视的同时进行调节功能训练。

在临床上，控制儿童青少年近视进展的主要产品有框架眼镜、角膜塑形镜、渐变多焦点软性角膜接触镜、离焦框架镜、低浓度阿托品眼药水等。其中，角膜塑形镜和渐变多焦点软性角膜接触镜是隐形眼镜，属于第三类医疗器械，需要到正规医院或视光中心找有经验的医生验配。此外，隐形眼镜对患者本身的眼部条件也有一定的要求，不是人人都可配戴。很多家长不敢给孩子尝试隐形眼镜，认为会造成角膜感染，导致严重的后果。其实，戴隐形眼镜在规范验配、护理得当、按时复查的基础上，发生感染的风险几乎为零。对于近视快速增长的儿童青少年患者，在检查后确定属于适应症范畴，可以进行验配。

（作者为北京大学人民医院眼视光中心主任医师）

《 人民日报 》（ 2018年10月12日 19 版）