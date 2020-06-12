调整字号保护视力？专家：行为控制更有效

两会期间，有政协委员提议，将高考试卷印刷格式纳入到考试制度中统一管理，比如字号不低于小四号字、行间距不低于1.5倍等。这一建议引起网民对保护青少年视力健康的热议。那么，学业繁重的青少年儿童应如何保证用眼安全、保护视力健康呢？

字体大小，尚可依照国家标准

从字号上来讲，看小字会加重眼睛调节的负担，长时间看小字容易造成眼疲劳。所以，适当调节字号大小可以起到缓解眼疲劳的作用。目前，也有相关研究表明字号偏大的儿童课外读物对儿童视力有一定保护作用。但对于段落格式影响近视程度的说法尚缺乏有力证据。

根据我国《中小学教科书幅面尺寸及版面通用要求》和《中小学教科书用纸、印制质量标准和检验方法》的要求，小学1~3年级各科教科书为2~3号字，3~4年级各科教科书为4号字，5~6年级、初中和高中各科教科书为小4号字，但对教辅资料的字号还没有明确规定，大部分是小5号字~小4号字。因此，建议教辅材料的字号也能参照国家标准。

防护近视，行为控制比字号更重要

保护视力，行为控制比字号大小更为有效。除了遗传因素外，近视受后天环境因素的影响更大，比如长时间近距离用眼、昏暗情况下用眼等都可能导致近视。所以，行为控制是首要的。首先应做到“3个20”，即用眼20分钟之后，向20英尺（6米）外，眺望20秒以上，儿童最好能休息5~10分钟，甚至更长时间；其次，也要保持“一拳一寸一指”的距离，保证良好的用眼姿势；同时，要保证良好的学习照明环境，建议学习桌的照度应在500勒克斯以上。

此外，也要适量增加户外活动，比如向远处眺望、沐浴阳光等，这些都能起到预防近视的作用。

科学配镜，谨记关于近视的两个误区

当前，中国近视患者已达6亿，但家长在青少年近视配镜的问题上依然存在误区。一方面，很多家长认为孩子的度数低，不用配镜，觉得眼镜的度数会越配越高。实际上，戴镜不是造成度数加深的原因，不科学配镜反而会加深近视。近视症状一旦出现，就应当及时到医院做全面的检查，尤其是要通过扩瞳验光得到最准确的近视度数。

另一方面，部分家长选择“放弃治疗”，寄希望于日后做手术。此种做法会导致孩子的近视程度持续加重，最终可能造成高度近视（600度以上）。而高度近视可能会造成严重的眼底并发症，发生视网膜脱离或黄斑出血等情况，对视力造成不可逆的损害，甚至出现失明。

受访专家：复旦大学附属眼耳鼻喉科医院主治医师、达医晓护医学传播智库特邀专家郑克