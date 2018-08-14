影响疗效！这六类药不能用热水送服

绝大多数人吃药时关注的是药物的用法和用量，殊不知服药的水温也很有讲究。服药不宜用热水，因为有些药品遇热后会发生物理或化学反应，进而影响疗效。

高温下会失活的药物主要包括助消化的酶类、各种活疫苗以及含活性菌的制剂。酶是有活性的蛋白，遇热变性凝固，从而导致疗效下降或消失；疫苗遇高温会灭活，不能起到免疫机体、预防传染病的作用；活性菌不耐高温，用开水冲泡或送服可将其杀死，从而失去治疗作用。这些药物一般宜选用低于40℃的温水或凉开水冲服、送服。

遇热易被氧化还原的药物如维生素C、维生素B1，维生素B2等，因其性质不稳定，遇热后易被氧化还原分解而失去药效。

胶囊胶囊壳的主要成分是明胶，在热水中胶囊壳会迅速溶化并溶解，里面的药物迅速释放出来，不仅影响口感，而且影响药物的有效性和安全性。胶囊宜用温开水送服。

糖浆类药物如止咳糖浆等，热水冲服会稀释糖浆，降低黏度，使其不能覆盖在发炎的咽喉等部位形成保护性药膜、减轻黏膜炎症反应、阻断刺激而缓解咳嗽。故在服用这类药物时，水温宜低于37℃，而且不宜多喝水。

含挥发性有效成分的中成药金银花、柴胡、荆芥、藿香、薄荷等许多中药都有特殊的芳香气味，这种芳香气味就是它们含有的具有药用价值的挥发油，而挥发油多不稳定，遇热容易挥发和分解。很多中药颗粒剂和冲剂中含有这些中药成分，建议冲服时水温不超过40℃。

阿莫西林阿莫西林易水解，随温度升高水解速度加快，水解后形成高分子聚合物可引起类似青霉素的过敏症状。因此冲服阿莫西林颗粒时应控制好水温，最好在40℃以下或用凉开水冲服，冲好后应立即服用，不宜久放。