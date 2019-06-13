八类药物 别用热水送

北京协和医院药剂科主任药师 张继春□ 刘容吉

大部分口服药物都需用水送服，但有些药物在服用时对水温是有要求的，用热水送服会适得其反，使药效大打折扣。主要涉及以下几类：

1.活菌类药物，如双歧杆菌、地衣芽孢杆菌和枯草杆菌等益生菌，用热水送服或冲泡会使其灭活，导致药效降低甚至失效。服药的水温最好不超过40℃。也可用牛奶冲泡，但同样要用40℃以下的温牛奶冲泡，不宜用热牛奶。

2.消化酶类药物，如蛋白酶、淀粉酶、蛋白酶、纤维素酶、脂肪酶等消化酶属于蛋白质类，遇热易变性，如果用过热的水送服，就会导致药物因变性失活而失去原有药效。

3. 阿莫西林颗粒。阿莫西林属于青霉素类药物，在特定的条件下能够发生分子间聚合，生成高分子聚合物，从而使人体产生过敏反应。一般温度越高，生成的高分子聚合物越多，因此阿莫西林颗粒最好用凉开水冲服。

4.维生素C泡腾片。维生素C性质不稳定，用热水冲泡时易氧化分解，影响药效，因此维生素C泡腾片应用冷水或温开水溶解服用。

5.口服活疫苗，如脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸、口服轮状病毒活疫苗等，应当用凉开水送服，否则会导致疫苗失效，不能起到预防疾病的作用。

6.胶囊药。装入胶囊的药物，大都对胃黏膜和食道有刺激，或者易被消化液分解破坏，有的则是缓释胶囊，完整吞服后才能使药物剂量均衡释放，发挥最佳药效。胶囊壳里含有明胶，热水会加速它的溶化。一方面，用热水送服时，胶囊皮易粘在喉咙或食道里；另一方面，还可能会导致药物提早释放出来，刺激咽喉和食管。某些肠溶胶囊如果用热水送服，可能会在到达肠道之前就将药物释放出来，药品与胃酸接触后被破坏，最终不能顺利到达肠道发挥药效。

7.有挥发性成分的药物，如金银花、柴胡、荆芥、藿香、薄荷等中药，均含具有药用价值的挥发油，有特殊的芳香气味。但挥发油多不稳定，遇热容易挥发和分解。含有这些药物的中药颗粒剂和冲剂，建议冲服时水温不超过40℃。

8.止咳糖浆剂，如急支糖浆、蜜炼川贝枇杷膏等服用后，糖浆可覆盖在咽部表面形成一层保护膜，从而控制咳嗽等症状。用热水冲服会降低糖浆的黏稠度，影响保护膜的疗效。故服用这类药物时，水温不宜过高，而且不宜多喝水。▲