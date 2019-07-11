绝经前不宜服用雷公藤

雷公藤又名黄藤、断肠草，为卫矛科植物雷公藤的根、叶及花，其味苦、辛，性寒，有大毒，归肝、肾经。因其具有抗炎、免疫调节等多种生物活性，临床上主要用于治疗类风湿性关节炎、红斑狼疮、肾病综合征、各种类型的银屑病、子宫肌瘤、子宫内膜异位症等，具有良好的疗效。雷公藤与肾上腺皮质激素有着相似的功效， 又有“中草药激素” 之称，但没有激素“脸圆身胖”的副作用，耐受性好，因而在治疗免疫性疾病中深受患者欢迎。

然而随着人们对其药理作用的深入研究及临床应用的增加，大量的研究表明，雷公藤对人体消化、血液、生殖、内分泌等系统有损伤，其中对女性性腺毒性作用较为突出。对于免疫相对旺盛的青春期、育龄期女性而言，雷公藤在发挥免疫抑制作用的同时，会不同程度地引起月经周期紊乱、经期延长、闭经、闭经伴性欲减退，女性肾病患者用过雷公藤多甙以后，出现月经紊乱或者闭经者高达65%。尤其是雷公藤导致的闭经绝不是不来月经这样简单，真正可怕的是雌激素减少引起的一系列问题，使得女性提前进入更年期。内在对生殖系统、性功能、心血管系统、神经系统的保护作用，外在对青春容貌，内外平衡都会被打破，提前进入老化的过程。同时雷公藤还会引起功能失调性子宫出血，卵巢、子宫萎缩。

雷公藤广泛用于肾病、风湿病领域，疗效确切，是对重大难治性疾病具有突出疗效的少有中药之一。雷公藤的临床价值不可否认，但其毒副作用尤其是对女性生殖方面的毒性不容忽视。因此，应正确认识雷公藤的治疗作用和毒性反应，正确使用雷公藤制剂，才能提高其临床应用的安全性。女性患者在绝经前不建议使用雷公藤制剂，育龄期有孕育要求者、孕妇和哺乳期妇女禁止使用。研究表明，雷公藤使用剂量与不良反应发生率呈正相关，小剂量用药不良反应发生率明显降低，因此雷公藤应以小剂量维持治疗为佳。也可联合用药，提高疗效，减少不良反应。用药期间需严格按照说明书规定剂量用药，不可超量使用。连续用药不宜超过3个月，如需继续用药，应由医生根据病情及治疗需要决定。