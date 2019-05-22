贝特类降脂药，随早餐服
阮小云
要使药物发挥应有的疗效，避免可能产生的不良反应，除了对症用药、按量服药外，择时服药也十分重要。降脂药中，有一类药物对降低甘油三酯的疗效较好，就是贝特类，包括非诺贝特、氯贝特、苯扎贝特等。该类药物可有效降低血甘油三酯及低密度脂蛋白，升高高密度脂蛋白，在临床上应用非常广泛。不过，贝特类药物有些特殊的服用要求，用好了事半功倍，用不对则达不到效果。
一般主张在餐中服用贝特类。贝特类药物最常见的不良反应为胃肠道不适，多表现为恶心、呕吐、腹泻或腹胀等症状。由于食物与贝特类药物可产生相互作用，所以为了减轻胃肠道不适症状，充分发挥药物疗效，一般推荐患者在进餐时服用。餐时服药，可以是饭后立即服药，也可以是少许进食后便服药，食物不一定特指米饭，也可以是面食、零食等。
还需要强调的是，贝特类药物口服4~7小时后才可发挥最大疗效，故该类药物在每天的早餐时服用疗效最佳。服药期间，患者应改变不良的生活方式，积极控制饮食，如出现可疑的肌病症状（如肌痛、触痛、乏力）、肌酸激酶水平超过正常值5倍以上、转氨酶水平超过正常值3倍以上，应立即停药并及时就医。▲
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