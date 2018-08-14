为了您的血糖 运动别太用力

很多糖尿病患者都知道运动能降血糖。可是有一些病友在监测血糖时却发现，运动后血糖不但没降下来，反而升高了，这是怎么回事呢？当血内胰岛素浓度降低，细胞对胰岛素不敏感时，人通过运动，可以加强肌肉对葡萄糖和游离脂肪酸的摄取和利用。运动还可提高骨骼肌细胞对胰岛素的敏感性，增强葡萄糖的利用效率，减轻β细胞的负担，纠正胰岛素相对不足或胰岛素抵抗带来的糖代谢紊乱。

运动后血糖确实会升高

一些研究发现，当人的运动强度超过某一界限后，血糖水平就会升高。这个界限一般为最大心率的80%～90%（最大心率一般为220-年龄）。当运动强度超过这一界限后，我们的呼吸会变得困难而不得不大口喘气来满足机体对氧气的需求。这时交感神经明显兴奋，从而刺激肾上腺素和去甲肾上腺素的释放，并刺激肝脏将储存的糖原转化为葡萄糖释放到血液中。当血糖升高的速率大于肌肉吸收血糖的速率时，血糖自然就升高了。

正确运动才可主动降糖

运动强度分为低、中、高三个等级。低强度运动以利用脂肪为主，中等强度的运动可明显降低血糖，高强度运动的主观感受是非常疲劳。为确保锻炼有效，我们一般会建议患者进行中等强度（运动时有点用力，心跳和呼吸加快但不急促）的有氧运动。每周至少运动150分钟（如每周运动5天，每次30分钟，不能连续两天不运动）。

中等强度的体育运动形式包括快走、打太极拳、骑车、乒乓球、羽毛球和高尔夫球、快节奏舞蹈、有氧健身操、慢跑和游泳等。但是有些患者会觉得做高强度的运动更有利于降低血糖，所以就自行加大运动强度。殊不知，过于强烈的运动会导致血糖不降反升。对于有些患者来说，强度过大还有低血糖的风险。所以合适的运动强度对血糖的控制起着至关重要的作用。当运动强度较大时，运动持续时间应相应缩短。强度较小时，则适当延长运动持续时间。

如果运动前血糖就已偏高（如空腹血糖＞16.7mmol/L），表明自身胰岛素缺乏较严重。这时再去运动，会加重胰腺的负担，使胰岛素缺乏加剧，细胞不能利用血液中的糖来提供能量，会代偿性的分解蛋白质和脂肪来供能，可诱发酮症或酮症酸中毒。由此可见，糖尿病患者选择运动方式以及运动强度，是不可随意的，而是应当有计划、有步骤地进行。规律运动有助于控制血糖，减少心血管病危险因素，减轻体重，提升幸福感。