青光眼不早治或致盲 如何知道是否患有青光眼
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2018年06月12日10:51 来源：人民网-人民健康网
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青光眼是导致人类失明的三大眼科疾病之一，这是一种与眼压密不可分的常见眼科疾病，这种病发病迅速、危害性高，持续的高眼压会给眼球各部分组织和视功能带来损害并由此导致视神经萎缩、视野缺损、视力减退等，如果不及时治疗，随时可能导致失明。近期，北京同仁医院眼科主治医生牟大鹏做客《人民健康大讲堂》系列访谈，和网友们分享了什么是青光眼？青光眼的病因是什么？如何治疗青光眼等相关话题。
【嘉宾简介】
（北京同仁医院眼科主治医生 牟大鹏）
牟大鹏，北京同仁医院眼科主治医生，博士，中国超声学会眼科分会副主任委员。
主要从事青光眼、白内障、角膜病、眼科超声学领域的诊治及相关研究。参与发表SCI文章8篇，参与发表核心期刊文章9篇。
参与省部级课题两项，获得授权国家发明专利2项，实用新型专利1项。设计的急性发作的闭角型青光眼抢救性治疗路径在我国临床推广，使急性发作的闭角型青光眼致盲率下降70%。
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(责编：王亚微、权娟)
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