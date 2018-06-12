寻找更坚实成长力量 第六届中国市县医院论坛开幕

6月8日，第六届中国市县医院论坛“寻找更坚实的成长力量”在珠海拉开帷幕。本次论坛由《中国医院院长》杂志社、中国医院院长网共同主办，广东省医院协会联合主办。珠海市副市长阎武，珠海市卫生和计划生育局局长陶海林及副局长戴世登，广东省医院协会会长黄力等领导、专家与企业代表出席了开幕式。

卓信医学传媒集团总裁、《中国医院院长》杂志社社长王雁鹏在致辞中表示，进入大健康时代，中国医疗体系迫切需要将目前的倒三角格局转变为正三角，政策和财政支持将越来越多向市县级医院和基层医疗机构倾斜。随着分级诊疗制度持续深化，市县级医院在中国医疗体系中发挥的作用将日益凸显。厘清成长路径，挖掘力量源泉，缺一不可。

同样以“成长.力量”为主题，对话环节中，大咖院长与智库专家、资深卫生行政官员回首职业生涯、前瞻医疗发展，理性与感性兼得，为与会嘉宾奉献了一场有关职业成长、医院发展与医疗进步的思想盛宴。

在当日举行的第六届中国市县医院新闻发布会上，“中国医院质量管理（医疗）奖”评选活动正式起航。“这是一次开创性的活动和奖励，希望打造成品牌、标杆，示范和引领医疗质量管理。”国家卫健委医院管理研究所医院管理咨询中心主任陈晓红称。

“当下，组织‘中国医院质量管理（医疗）奖’评选，十分必要。”会上，陈晓红分析说，改革开放以来，我国医院发生了翻天覆地的变化，硬件已与国际接轨。而我国的医疗质量是否与国家接轨？恰需要有这样的奖项来印证。

陈晓红认为。在我国，医疗质量的标准很多，评什么是一个值得反复思索的话题。只有以问题为导向，及时发现问题、分析问题、解决问题，才能持续推进医疗质量不断提高。

基于此，“中国医院质量管理（医疗）奖”的评选，有多位来自各大医院的专家进行了考核体系的论证。

据介绍，评选主要从医院医疗质量改进与患者安全管理考核指标体系、医护人员满意度调查和患者满意度调查等评价。其中，本次评选工作核心内容的“考核指标体系”，主要涉及医疗质量改进、患者安全管理、医疗核心制度、服务运行效率4分维度进行，总分为140分。为保证客观、公正、科学评价原则，采纳了国内外先进的指标,逐步建立指标体系。

评选活动主要面向二级甲等及以上医院，每年评选一次，每届获奖医院数量为30家。据陈晓红介绍，参评医院首先需内部自我评价和评选，填写相关评选材料，寄送中国医院质量奖评审委员会办公室；其次，由中国医院质量奖评审委员会办公室在对推荐材料进行适当审查后，送评审委员会进行初选和评审；最后，由评审委员会选出候选医院，最终评选出“中国医院质量管理（医疗）奖”提名奖。公示无异议后，获奖医院在每年中国医院院长年会揭晓。同时，还将每年度征集一次意见，根据医院改革发展的实际情况，对指标体系进行回顾、调整和完善。

广东省医院协会会长黄力，扬子江药业市场负责人杨毅，卓信医学传媒集团董事长、《中国医院院长》杂志社社长王雁鹏，《中国医院院长》杂志社常务副社长张智慧也分别从不同介绍解读了这一奖项。