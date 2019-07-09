中国市县医院论坛开幕 千名医院管理者齐聚郑州

7月5日，“第七届中国市县医院论坛”在郑州美盛喜来登酒店拉开帷幕，本届市县医院论坛由《中国医院院长》杂志、中国医院院长网主办，河南省医院协会联合主办。

《中国医院院长》杂志常务副社长、主编 张智慧代表主办方发言。他指出，2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会的关键之年。2019年，新医改走过10年，根据规划和相关部署，多项改革目标要在今年或一年之后的2020年实现。

河南省卫生健康委员会党组书记、主任阚全程在开幕式上发言指出，河南近几年在“健康中原”建设上精准发力，各项工作都取得了明显成效。2018年，全省因病致贫的64万人口脱贫，贫困人口的报销比例达到91.4%，高于全国平均水平。另外，河南省的六个国家区域医疗中心建设同样成效显著。按照省委省政府部署，河南省迫切需要引进的国家平台已经全部到位，医疗救治能力稳步提升，基本实现了“疑难重症不出省”。

与此同时，针对基层医疗救治能力薄弱的情况，河南省狠抓基层队伍建设，推进县乡村一体化管理体制，使县域医疗救治能力明显提高。阚全程补充，河南省重点抓县域能力提升，结合2019年十大民生工程，依托县医院推进县域医共体建设，希望实现“小病不出村，大病不出县，疑难重症不出省”的目标。

河南省医院协会会长马宝根在论坛开幕式中表示，本次论坛聚焦市县级医院改革与发展的种种热点话题与最新趋势，顺应新时期健康中国战略的各项要求，具有很强的针对性、指导性和实效性，将对各级医院尤其是市县级医院开展工作有很大的帮助。

为适应新的改革与发展环境，河南省医院协会将不断加强自身能力建设，助推医院党建工作，加强医院评审评价专家队伍建设，开展重点问题调研，强化医院管理人员培训，组织省内外参观考察，开好品牌学术会议。同时，加强基层卫生人才培训，加强网络医院建设，强化民营医院服务平台。

目前，国内很大一部分市县医院，处于“前有埋伏，后有追兵”的尴尬境地，被称为“夹心层医院”。《中国医院院长》杂志举办市县医院论坛，希望能够服务于市县医院，希望成为市县医院发展建设的“智库”，希望最终能够促进全行业协同发展，最终汇入到健康中国大战略。