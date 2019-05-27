现代医院管理制度实践与品质持续改进现场观摩会在京召开

5月24日，来自全国的医院管理品质持续改进的先进代表共聚北京大学肿瘤医院，参加现代医院管理制度实践与品质持续改进现场观摩会。本次会议由国家卫生健康委医院管理研究所主办，北京大学肿瘤医院承办。

国家卫生健康委医政医管局张宗久局长、国家卫生健康委医院管理研究所叶全富所长、国家卫生健康委医院管理研究所医院评审评价研究部陈晓红主任、北京医院协会英立平副会长、北京大学医学部医院管理处张骞处长出席并致辞。

北京大学肿瘤医院院长季加孚致辞并做“基于Baldrige体系下的医院自评与管理优化”主题演讲，北京大学肿瘤医院党委书记朱军做了“充分发挥党的独特优势，推进医院管理品质持续改进”主题演讲。

2019年2月11日国务院常务会议专门部署了加强癌症早期诊断、早期治疗和用药保障的措施。现代医院管理制度实践也是备受瞩目的重点工作，能够有效推动医院管理精益化、科学化，更能为做好癌症筛查、诊治和药品供应等临床工作提供坚实支撑。

国家卫生健康委医院管理研究所自2014年以来通过现场辅导、集中培训等多种方式，真正将“以病人为中心”“以问题为导向”的管理理念与方式融入到医院日常工作中，全面提升医院管理水平、持续改进医疗质量与患者安全，帮助医院强化内涵建设，贯彻落实现代化医院管理制度。

作为现代医院管理制度实践的“践行者”，本次观摩会的承办方北京大学肿瘤医院始终将工作重心放在加强医院内涵建设上，医院将每年的5月定为医院的患者安全月，以强化质量管理、提升服务能力为主要着力点，以质量考核与评价为抓手，不断创新管理模式，完善医疗质量和安全管理体系，以问题为导向、积极查找管理中的不足，运用PDCA原理及管理工具持续改进，最大程度保障患者安全。

本次会议采用“理论授课+现场观摩+深度研讨”的交流方式，通过到北京大学肿瘤医院现场观摩，学员一方面可以透视医院现代化管理、全面质量管理及持续改进的创新理念；感受科学规范与系统严谨的管理方式；探索灵活运用PDCA解决问题的方法，实现医院不断提升科学化、规范化、标准化管理水平。另一方面，学员可以“带着问题学习”“以案例充实教学”的方式，亲身感受医院现代化管理思路与方法，达到可学、可做、可效仿的效果。（北京大学肿瘤医院 刘晨）