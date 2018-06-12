出现这四个信号提醒你血液太黏了

临床上将血液黏度超过正常标准，称为高黏滞血症。高黏滞血症的危害是引起心、脑、肺、肾等重要脏器的血液供应不足，造成缺血缺氧，从而导致冠心病、脑梗死、肾衰、阻塞性肺等疾患病情加重。那么，如何知道自己血液是不是太黏稠了？有4个信号能提醒你：

晨起头晕早上醒来浑浑噩噩，头脑晕乎乎，没有睡醒后大脑清醒、思维流畅的感觉，而吃过早饭后大脑才逐渐变得清醒；晚餐过后反而精神状态最好，浑身有劲没处使，这可能就是血液黏稠的信息。血液黏稠度高的人多数早上无精打采、晚上斗志昂扬。

午饭后犯困吃过午饭想休息半小时，这是正常情况。但如果有特殊情况无法午睡时，血液黏稠的人是忍不了的，午饭后一定要马上睡觉，否则一个下午都会觉得又累又困，身体也不舒服。这是因为午饭后血液循环加速，血液黏稠度高的人大脑供血不足导致。

蹲下呼吸困难气短血黏稠度高的人肥胖者居多，下蹲困难，有些人甚至不能蹲着干活，或者蹲着干活时胸闷气短。

阵发性视力模糊很多人平时视力还可以，偶尔视力会模糊，这个情况在老年人身上比较普遍。血液黏稠度高、血液流通不顺畅，一些营养物质和氧气不能供给视神经，视神经和视网膜会暂时性缺血缺氧，医学上称为“阵发性视力模糊”。