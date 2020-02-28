血液太黏稠，睡眠有反应

哈尔滨医科大学附属第四医院心内科三病房主任 张明宇

很多人拿到体检报告后，常会看到一条提示：血液黏稠度过高。血液黏稠在医学上称为高黏稠血症，临床发现，血液黏稠度高会增大发生急性心肌梗死、脑卒中等疾病的风险，所以高血压、高血脂患者以及吸烟或45岁以上的男性等高危人群，一定要引起重视。血液变“黏”并非无迹可循，有时睡觉就可能给你发出警报。

腿抽筋。睡觉时腿容易抽筋，不一定是缺钙的表现，也可能提示血液黏稠。这是由于血液黏稠度升高，会阻碍正常的血液循环，影响局部血液供应。

胸闷。血液黏稠度升高时，心脏部位的血液供应受到阻碍，可能影响心脏功能。心脏功能降低时，人会感觉胸闷、乏力，睡觉时特别容易出现这类情况。

晨起头晕。血液黏稠度高，正常的血液循环受到阻碍，大脑局部需要的血液无法及时供应，晨起时，患者容易出现眩晕感，且多见于中老年人。这一症状可在进食早餐和饮水后缓解。

午饭和晚饭后犯困。吃完饭后犯困，是由于消化食物让大量血液流入胃肠血管，导致大脑血液减少所致。正常人也会有此症状，但血液黏稠或有脑动脉硬化的人，这种困倦发作相对频繁且难以缓解。

很多情况下，患者血液黏稠度变高时不会出现任何症状，即使发现上述症状，也不代表是特异性的改变。此时建议患者到正规医院检测，切勿自行诊断、用药。建议高危人群，最好定期体检，进行血液流变学检查和血小板聚集试验等，检测相关指标。根据检查结果，采取对应措施，减少栓塞性疾病的发生。必要时，可在医生指导下寻找血液黏稠的原因，并服用药物，如阿司匹林等，同时生活上可从以下几个方面做出调整。

三餐清淡，粗细搭配。建议少吃肉类、动物内脏等脂肪含量较高的食物，而且要坚持每餐八分饱。

增强运动，促进代谢。运动不足会导致机体代谢能力下降，残留在体内的废物不能及时排出，会导致血液变得黏稠。建议大家加强运动，每周保证3~5次有氧运动，每次半小时到一个小时，有助血液循环和脂质代谢，增强血管韧性。中老年人可选择散步、慢跑、打太极拳等运动方式，年轻人可适当增加运动强度和频率。

多喝点水，稀释血液。特别是晨起、平时喝水少、空腹十几个小时，或在夏天出汗量大等缺水状态时，会引起血液浓缩，出现血液黏稠现象，及时补充水分可快速稀释血液。▲