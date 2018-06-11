十个不花钱的降糖小秘方 每天喝绿茶、自我按摩

要想战胜糖尿病，随时随地都要行动起来。《印度时报》载文，告诉广大糖友，在家注意一些生活细节，也能有效控制血糖。

多吃天然食物。食物中含有各种独特的生化酶，是治病的最佳“药物”，而且加工程序越少，效果越好。对糖尿病患者来说，豆芽菜、水果和坚果等都适合生吃或凉拌等简易烹饪食用，特别是一些富含膳食纤维的食物，如甜菜、胡萝卜、柑橘等，能延缓肠道吸收糖分。

增加维C摄入。增加饮食中维生素C等抗氧化剂的含量，能防止动脉血管壁被破坏，减少斑块堆积和心脏病，从而有效减少糖尿病并发症的发生。增加膳食中果蔬的比例，能提供抗氧化剂的最佳来源。

每天喝绿茶。与其他饮品相比，绿茶由于未经发酵，多酚的含量较高。多酚具有较强的抗氧化性能和降血糖作用，它还能对血糖的释放起到控制作用。

用亚麻籽油。研究发现，食用亚麻籽能让餐后血糖水平下降28%左右。将家中的食用油换成亚麻籽油日常烹饪，不失为一种健康和美味兼得的好方法。

冥想静坐。瑜伽的基础动作冥想，能有效降低体内肾上腺素、去甲肾上腺素等应激激素的水平，而这些激素正是让胰岛素的生成加剧和血糖水平升高的“幕后推手”之一。因此，通过冥想、静坐等方法放松神经，也有助于控制血糖。

打太极拳。打太极拳、练气功等传统锻炼方法，可帮助人们调节呼吸、改善血液循环，对身体起到整体调节作用。澳大利亚的一项研究还发现，2型糖尿病患者练太极拳，还能减缓糖尿病引起的身体功能衰退，对肥胖的患者效果尤其显著。

自我按摩。通过按摩足部等身体部位，一方面防止并发症发生，另一方面能对胰腺、肝脏和内分泌系统起到调节作用，有助于刺激人体生成更多的胰岛素细胞。这种“反射疗法”，长期坚持效果显著。

坚持散步。规律的步行锻炼能减少内脏脂肪的含量，预防糖尿病神经病变，并有助修复受损的神经，对控制血糖水平也所帮助。

洗温水澡。适当的温水刺激，可促进全身的血液循环，避免周围神经病变，并减轻并发症引起的疼痛。

精油熏蒸。某些植物精油有着良好的保健功效，比如天竺葵有助于缓解疼痛，薰衣草油则可以使人精神放松，帮助减轻压力。