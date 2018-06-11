食物是最好的药！中医专家总结的降糖食物表

阅读提要：食物是最好的药，既解决了饥饿，又降了血糖，何乐而不为呢?

糖尿病是以高血糖为特征的代谢性疾病。高血糖则是由胰岛素分泌缺陷或其生物作用受损引起的，抑或两者兼有。患者长期处在高血糖状态，会引发各种组织，特别是眼、肾、心脏、血管、神经的慢性损害、功能障碍等。

有学者说：“糖尿病不可怕，糖尿病的并发症可怕”。的确是这样，我们身边有许多糖尿病患者或多或少都出现了糖尿病并发症，这类病人更应做到饮食有节。如何才能吃对食物，帮助药物或替代药物降血糖呢?我们经过近3年的时间，查阅了大量涉及饮食降糖的资料，经研究运用，其降糖效果理想，现介绍给读者。

直降血糖食物

玉米、薏米、绿豆、黄瓜、芹菜、海带、木瓜、黄鳝、鲤鱼、茯苓、黄精。

理想降糖食物

玉米、黑米、薏米、绿豆、燕麦、苦瓜、南瓜、黄瓜、芹菜、牛奶、花菜、海带、白菜、菠菜、山药、红薯、西葫芦、苹果、木瓜、菠萝、牛肉、兔肉、黄鳝、牡蛎、鲤鱼、鱿鱼、鳗鱼、豆腐、大蒜、西洋参、人参、莲子心、茯苓、黄芪、黄精、桔梗。

胰岛素样食物

苦瓜、南瓜、牛肉、牡蛎、大蒜、人参、西洋参、莲子心。

调整血糖食物

黑米、黑豆、荞麦、燕麦、菠菜、香菇、草莓、菠萝、鸽肉、鳗鱼、黄芪、桔梗。

防并发症食物

玉米、大豆、黄瓜、芹菜、花菜、番茄、芦笋、海带、白菜、木瓜、柚子、山楂、鸽肉、海参、鲤鱼、鱿鱼、三文鱼、鳕鱼、酸奶、麻油、黄精、枸杞子。

“食物是最好的药”，上述食物无论对1型糖尿病、2型糖尿病还是其并发症皆有效。该吃就吃，该喝就喝，既解决了饥饿，又降了血糖，何乐而不为呢?

(苏清华 长春中医药大学)